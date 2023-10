Napoli-Fiorentina, dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

L’ultima partita dell’ottava giornata di Serie A vedrà protagoniste Napoli e Fiorentina al Diego Armando Maradona. Due squadre al momento in lotta per le zone nobili di classifica, entrambe a 14 punti e vogliose di salire ancora di più prima della pausa nazionali per le qualificazioni agli Europei.

Azzurri che si sono messi alle spalle il brutto momento vissuto a settembre; il ko con il Real Madrid in Champions League ha dato comunque delle risposte positive, soprattutto per quanto riguarda il gioco messo in campo. Imprescindibili in avanti sia Victor Osimhen che Khvicha Kvaratskhelia.

Fiorentina che invece sarà impegnata quest’oggi nel match di Conference League contro il Ferencvaros. Possibile che Vincenzo Italiano possa optare per un po’ di turnover questa sera per poter utilizzare l’undici titolare contro gli azzurri, squadra che lo aveva cercato molto nei primi giorni di estate quando Aurelio De Laurentiis era a caccia del successore di Luciano Spalletti.

Il match tra Napoli e Fiorentina, che inizierà alle 20.45 di domenica 8 ottobre, verrà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN. Per i possessori all’abbonamento alla piattaforma streaming e a Sky Sport in contemporanea, sarà possibile seguire l’evento su Sky Zona DAZN, canale 214 di Sky.

NAPOLI-FIORENTINA, SERIE A 2023-2024, IL PROGRAMMA

8 ottobre

20.45 Napoli-Fiorentina – diretta tv su Sky Zona DAZN (214 Sky per possessori abbonamenti Sky e DAZN in contemporanea), streaming su DAZN

Foto: LaPresse