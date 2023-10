Musetti-Dimitrov in tv oggi: orario, programma, streaming, ATP Parigi-Bercy 2023

Scatterà oggi, lunedì 30 ottobre, il primo turno del tabellone principale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy: nei trentaduesimi del Rolex Paris Masters 2023 di tennis, l’azzurro Lorenzo Musetti affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-DIMITROV (6° MATCH DALLE 11.00)

Il match tra il tennista italiano e quello bulgaro sarà il sesto di giornata in programma dalle ore 11.00 sul Court 1. Si tratterà del terzo confronto tra i due: nel primo incontro vinse Musetti ad Acapulco 2021 nei quarti di finale per 6-4 7-6 (3), mentre nel secondo Dimitrov si è imposto a Vienna la settimana scorsa per 6-3 6-4.

Sarà possibile seguire l’incontro Musetti-Dimitrov in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (in questo caso fino alle ore 20.30), mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, Now, Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Lorenzo Musetti e Grigor Dimitrov.

CALENDARIO MUSETTI-DIMITROV

Lunedì 30 ottobre – Court 1

Dalle ore 11.00

Nicolas Jarry (Cile) – Alexei Popyrin (Australia)

A seguire

Frances Tiafoe (USA, 14) – Alexander Bublik (Kazakistan)

A seguire

Karen Khachanov (Russia, 16) – Max Purcell (Australia)

Non prima delle ore 16.00

Laslo Djere (Serbia) – Luca Van Assche (Francia, WC)

A seguire

Jordan Thompson (Australia, LL) – Yoshihito Nishioka (Giappone, Q)

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia) – Grigor Dimitrov (Bulgaria)

PROGRAMMA MUSETTI-DIMITROV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (in questo caso fino alle ore 20.30).

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse