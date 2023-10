Mountain bike: podio per Veronika Widmann in Coppa del Mondo di downhill a Mont-Sainte-Anne. Vincono Goldstone ed Holl

Ultima tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di mountain bike: spazio al massimo circuito internazionale in Canada, a Mont-Sainte-Anne, con il downhill in scena oggi.

In casa Italia arriva un bellissimo podio da parte di Veronika Widmann. La trentenne azzurra chiude al terzo posto, agguantando la prima top-3 della stagione.

La vittoria è andata ad una devastante Valentina Höll. Tempo di 04:40.133 per l’austriaca che ha distanziato di più di dieci secondi tutte le rivali. Seconda la tedesca Nina Hoffmann.

Tra gli uomini si impone il padrone di casa Jackson Goldstone con il crono di 03:57.836 davanti al britannico Ethan Craik ed al francese Loïc Bruni. Quindicesima piazza per l’azzurro Davide Palazzari.

Photo LiveMedia/DPPI/Olly Bowman