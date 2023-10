Motomondiale, GP Australia 2023: calendario, programma, orari. Guida tv Sky e TV8

Prosegue il filotto di tre eventi consecutivi nel circus della MotoGP. Dopo l’importantissimo weekend di Mandalika si svolgerà infatti questo fine settimana il GP dell’Australia, sedicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 in scena sul tracciato di Albert Pak.

In terra oceanica sarà l’ora del killer instinct: Francesco Bagnaia infatti, dopo la straordinaria vittoria in Indonesia, dovrà riuscire a contenere la furia di Jorge Martin, motivato a riscattarsi dalla gara lunga di domenica scorsa che gli ha fatto perdere punti pesantissimi in ottica classifica.

Si avvicina ad essere una normale amministrazione invece quella di Pedro Acosta, vicinissimo a conquistare il titolo contando sui 278 punti, 65 lunghezze in più rispetto al primo inseguitore Tont Arbolino. In moto3 attesa poi la spallata definitiva di Juame Masià, motivato a staccare ancora di più gli avversari facendo perno proprio su quanto successo nell’ultimo GP, dove Sasaki e Holgado hanno terminato a quota zero.

Il weekend del GP d’Australia sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che trasmetterà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201). Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili in diretta qualifiche e Sprint Race del sabato. La domenica, invece, le tre gare saranno proposte in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre qualifiche e Sprint Race in diretta e le differite delle gare saranno disponibili sul sito internet tv8.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno.

PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2023 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Venerdì 20 ottobre

Ore 0.00-0.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 0.50-1.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 1.45-2.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 4.15-4.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 5.05-5.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 6.00-7.00, MotoGP, Prove

Ore 23.40-0.10, Moto3, Prove libere 3

Sabato 21 ottobre

Ore 0.25-0.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 1.10-1.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 1.50-2.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 2.15-2.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 3.50-4.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 4.15-4.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 4.45-5.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 5.10-5.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 6.00, MotoGP, SPRINT RACE

Domenica 22 ottobre

Ore 0.40, MotoGP, Warm-Up

Ore 2.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 3.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 5.00, MotoGP, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 qualifiche e Sprint Race del sabato

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Live Media