MotoGP, Lorenzo critica Bagnaia: “Ha esultato troppo, la gara l’ha persa Martin. Così lo fa solo arrabbiare”

Il Gran Premio di Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, e lo si è capito sin da subito, ha assunto un valore specifico immenso. Quando tutto sembrava portare verso la prima fuga in classifica generale di Jorge Martin, il pilota del team Ducati Pramac è caduto in maniera improvvida mentre era comodamente primo e ha spianato la strada ad un pesantissimo successo di Francesco Bagnaia.

Da +7 (e possibilmente vantaggio in doppia cifra dopo la gara lunga) per lo spagnolo, si è passati immediatamente al +18 per il campione del mondo in carica. Un cambio di scenario inatteso e clamoroso che rischia di avere segnato in maniera indelebile l’intera annata nella classe regina. Al termine della corsa sul tracciato di Mandalika, com’è normale che sia, “Pecco” Bagnaia e il suo team hanno festeggiato la vittoria degnamente, consapevoli di quanto sia stata importante per molteplici aspetti.

Un messaggio chiaro. Il peggio è alle spalle. Il successo in terra indonesiana può davvero aver rilanciato il portacolori del team Ducati Factory verso il suo bis iridato. Una esultanza che, tuttavia, non è piaciuta a tutti. Tra questi barrare la casella accanto al nome di Jorge Lorenzo. Il tre volte campione del mondo della MotoGP, infatti, non le ha mandate a dire al nativo di Torino e, come suo solito, non ha usato ampi giri di parole per esprimere il suo pensiero.

“Questi gesti non sono belli – ha puntualizzato a DAZN Spagna – Non ha senso stuzzicare la ‘bestia’ quando è ferita. Il rivale va mantenuto calmo, non va fatto arrabbiare. Jorge Martin è caduto, altrimenti avrebbe vinto. Anche per questo penso che Bagnaia non dovrebbe festeggiare troppo frettolosamente”.

L’affondo del maiorchino prosegue: “Cosa farei io al suo posto? Non lo so ma, intelligentemente, sceglierei un profilo basso. Bagnaia è stato fortunato che Jorge Martin abbia commesso quell’errore. Anche per questo meglio tenere un profilo basso e non fare arrabbiare Jorge Martin. Così, invece, lo spagnolo tornerà più forte di prima. Ripeto: Pecco non ha vinto la gara, è stato Martin che l’ha persa”.

Foto: LaPresse