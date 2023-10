MotoGP su TV8, GP Thailandia 2023: orari, programma in chiaro, diretta, differita qualifiche e Sprint Race

Il Gran Premio di Thailandia, quart’ultima tappa del Motomondiale 2023, sale di colpi. Oggi, grazie alla Sprint, si assegneranno i primi punti iridati di MotoGP. Ovviamente, la mini-gara sarà preceduta dalle qualifiche sia della classe regina che delle categorie formative. In ottica europea, la griglia di partenza dalla top-class sarà determinata prima dell’alba, mentre la Sprint andrà in scena a metà mattina.

QUALIFICHE – Francesco Bagnaia domina la scena sul giro secco grazie a 6 pole position (Americhe, Francia, Italia, Germania, Austria, Catalogna). In 3 casi hanno invece svettato Marco Bezzecchi (Olanda, Gran Bretagna, India) e Jorge Martin (San Marino, Giappone, Australia). Hanno, infine, graffiato 1 volta anche Marc Marquez (Portogallo), Alex Marquez (Argentina), Aleix Espargarò (Spagna) e Luca Marini (Indonesia).

SPRINT – Situazione ben differente. Nelle gare dimezzate si contano 6 affermazioni per Martin (Le Mans, Sachsenring, Misano, New Delhi, Motegi, Mandalika), che con il recente filotto ha scavalcato Bagnaia, fermo a 4 (Portimao, Austin, Mugello, Spielberg). Sono 2 le mini-vittorie Brad Binder (Rio Hondo, Jerez). Infine, 1 micro-affermazione è stata appannaggio anche di Marco Bezzecchi (Assen), Alex Marquez (Silverstone) e Aleix Espargarò (Montmelò). Cosa accadrà in Thailandia? Per scoprirlo basterà seguire l’evento in TV.

PROGRAMMA GP THAILANDIA 2023 MOTOGP

TV A PAGAMENTO – Per ognuna delle tre classi, il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale delle qualifiche, della sprint e degli odierni turni di prove libere del Gran Premio di Thailandia. La medesima programmazione potrà essere proposta anche dal canale sportivo-generalista Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta le qualifiche e sprint di Buriram. Non è invece prevista alcuna copertura delle prove libere.

STREAMING – L’evento thailandese potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta di qualifiche e sprint sarà disponibile anche sul sito internet TV8.it.

GUIDA TV8 MOTOGP IN CHIARO

SABATO 28 OTTOBRE

Ore 6.00, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 7.45, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 8.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 10.00, SPRINT RACE MotoGP – Diretta

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP

SABATO 28 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 3.40-4.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 4.25-4.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 5.10-5.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 5.50-6.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 6.15-6.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 7.50-8.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 8.15-8.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 8.45-9.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 9.10-9.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 10.00, MotoGP, SPRINT

REPLICHE SPRINT SKY SPORT MOTOGP

Replica Sprint MotoGP: 15.00; 17.45; 19.30; 21.15 di sabato; 1.15 di domenica

REPLICHE QUALIFICHE SKY SPORT MOTOGP

Replica qualifiche MotoGP: 16.45, 20.15, 23.00; di sabato 2.15, 3.40 di domenica

Replica qualifiche Moto2: 0.00 di domenica

Replica qualifiche Moto3: nessuna replica prevista

