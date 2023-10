MotoGP su TV8, GP Australia 2023: orari, programma in chiaro, diretta, differita qualifiche e gara

La notte europea fra venerdì 20 e sabato 21 ottobre sarà infuocata nell’ottica del Motomondiale, che si appresta a vivere l’apogeo dell’azione del Gran Premio d’Australia. Avete letto bene, poiché l’annunciato arrivo di una tempesta su Phillip Island ha spinto Dorna a modificare radicalmente il programma del weekend.

L’ordine della gara “vera”, quella che assegna punteggio pieno, e della Sprint è stato invertito. Dunque sabato si percorreranno 27 giri e si conferiranno 25 punti al vincitore. Viceversa, domenica, si scenderà il pista per 13 tornate e chi passerà per primo sotto la bandiera a scacchi raccoglierà 12 punti. Situazione anomala e senza precedenti.

La parte grassa e più pregnante del fine settimana è anticipata. La gara dimezzata si trasforma da antipasto ad appendice. Ammesso e non concesso possa essere disputata, perchè se davvero il vento soffierà a 55 km/h non è peregrino escluderne la cancellazione. Proprio per questo è bene godersi il Gran Premio d’Australia in TV già al sabato. Come?

PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2023 MOTOGP

TV A PAGAMENTO – Per ognuna delle tre classi, il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale delle qualifiche, della gara e della sprint del Gran Premio d’Australia. La medesima programmazione potrà essere proposta anche dal canale sportivo-generalista Sky Sport Uno (201).

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis e in diretta le qualifiche e sprint. Non è invece prevista alcuna copertura della gara, se non in differita.

STREAMING – L’evento di Phillip Island potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vedere l’appuntamento sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta di qualifiche e sprint, nonchè la differita della gara sarà disponibile anche sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i singoli turni del Gran Premio d’Australia, dalle prime prove libere alla bandiera a scacchi della gara di ogni classe.

GUIDA TV8 MOTOGP IN CHIARO

SABATO 21 OTTOBRE

Ore 1.45, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 3.45, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 4.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 13.10, GARA MotoGP – Differita

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP

SABATO 21 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 23.40-0.10, Moto3, Prove libere 3 (*)

Ore 0.25-0.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 1.10-1.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 1.50-2.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 2.15-2.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 3.50-4.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 4.15-4.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 4.45-5.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 5.10-5.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 6.10, MotoGP, GRAN PREMIO

(*) Le 23.40 sono quelle di venerdì 20. Il fuso orario farà sì che si cominci quando in Europa è ancora il giorno prima!

REPLICHE GARA MOTOGP SKY SPORT MOTOGP

Replica GARA MotoGP: ore 9.15; 12.15; 14.00; 18.30; 20.45; 23.45.

REPLICHE QUALIFICHE SKY SPORT MOTOGP

Replica qualifiche MotoGP: 17.30

Replica qualifiche Moto2: 8.30; 16.45; 23.00

Replica qualifiche Moto3: 11.30

Foto: Valerio Origo