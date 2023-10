MotoGP, si decide il futuro di Fabio Di Giannantonio: incontro tra la Honda e il manager dell’italiano

Quando mancano quattro appuntamenti alla fine del Motomondiale 2023 la situazione legata al futuro di Fabio Di Giannantonio rimane ancora pendente. L’attuale pilota del Team Gresini Racing Ducati è ancora senza sella per la stagione 2024, anche se nelle ultime settimane non sono mancate le voci di mercato.

Non a caso il manager del centauro romano, Diego Tavano, ha raggiunto nelle scorse ore la Thailandia proprio per discutere della posizione del suo assistito con i team potenzialmente interessati. Malgrado ancora non trapeli granché dall’esito degli incontri, durante la FP1 del GP della Thailandia è emersa qualche indiscrezione grazie al lavoro di Sky Sport.

A quanto pare sembra infatti che nel pomeriggio della giornata odierna il manager avrà un colloquio con la Honda per sondare il terreno circa l’attuale orientamento della scuderia. Nelle scorse ore inoltre Alberto Puig, team manager dell’Honda, aveva aperto una porta alla possibilità di ingaggiare Di Giannantonio, precisando però di non avere una sola opzione sul tavolo.

A prescindere da quello che succederà fuori dalla pista, l’obiettivo di “Diggia” sarà comunque quello di proseguire la striscia positiva di risultati, culminata con il podio ottenuto in Australia. Questo perché, per usare le parole del diretto interessato, “Quando un pilota ottiene buoni risultati, per il manager diventa tutto più semplice“.

