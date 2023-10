MotoGP, risultati e classifica warm-up GP Indonesia 2023: Vinales il più veloce davanti a Martin, 7° Bagnaia

Calato il sipario sul warm-up del GP di Indonesia, quindicesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Mandalika è stato un ultimo turno in cui i piloti hanno per lo più verificato le condizioni delle proprie moto in vista del GP che partirà dalle 09.00 italiane.

Sarà una gara molto difficile per Francesco Bagnaia. Pecco sta vivendo uno dei week end più difficili degli ultimi anni in top-class. Il feeling alla guida della Ducati non c’è e il piemontese fatica a portare a limite la sua moto come invece riescono a fare altri su questo tracciato. Di conseguenza per il GP servirà inventarsi qualcosa, considerando una partenza molto arretrata in griglia, ovvero dal 13° posto.

La Sprint Race di ieri, conclusa in ottava posizione da Bagnaia, ha permesso a Jorge Martin di effettuare il sorpasso in testa alla classifica mondiale. Lo spagnolo, vincitore della gare di ieri, si è portato al comando e il suo vantaggio nei confronti del centauro italiano è di 7 lunghezze. Vedremo se quest’oggi la tendenza sarà la stessa nel corso della gara domenicale.

Da osservare con attenzione quanto sapranno fare le due Aprilia degli spagnoli Aleix Espargarò e Maverick Vinales, assai performanti su una pista in cui la velocità di percorrenza in curva è importante, e le due Ducati del Mooney VR46 degli acciaccati Luca Marini (poleman) e di Marco Bezzecchi, entrambi sul podio della Sprint di ieri.

RISULTATI E CLASSIFICA WARM-UP GP INDONESIA 2023 MOTOGP

1. Maverick Vinales (Aprilia Factory) 1:31.043

2. Jorge Martin (Ducati Pramac) +0.084

3. Takaaki Nakagami (LCR Honda) +0.236

4. Franco Morbidelli (Yamaha Factory) +0.296

5. Johann Zarco (Ducati Pramac) +0.319

6. Fabio Quartararo (Yamaha Factory) +0.366

7. Francesco Bagnaia (Ducati Factory) +0.405

8. Enea Bastianini (Ducati Factory) +0.427

9. Jack Miller (KTM Factory) +0.458

10. Luca Marini (Ducati Mooney VR46 Racing Team) +0.481

11. Marc Marquez (Honda Factory) +0.623

12. Brad Binder (KTM Factory) +0.623

13. Pol Espargaro (GasGas) +0.658

14. Augusto Fernandez (GasGas) +0.703

15. Alex Rins (LCR Honda) +0.777

16. Joan Mir (Honda Factory) +0.836

17. Raul Fernandez (Aprilia RNF) +0.857

18. Aleix Espargaro (Aprilia Factory) +0.873

19. Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) +1.014

20. Marco Bezzecchi (Ducati VR46 Racing Team) +1.366

21. Miguel Oliveira (Aprilia RNF) +2.451

Foto: Valerio Origo