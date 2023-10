LIVE Moto3, GP Indonesia 2023 in DIRETTA: Masià cerca la spallata iridata nei confronti di Sasaki

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici di OA Sport buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio dell’Indonesia 2023, appuntamento numero quindici del Mondiale 2023 di Moto3. Si tratta potenzialmente di una gara spartiacque, in quanto nella classe più leggera la situazione in ottica classifica piloti è aperta più che mai. Al momento infatti Juame Masià è in testa con 199 punti, seguito dal nipponico Ayumi Sasaki con 193 e da Daniel Holgado con 190.

E sarà proprio il leader del Mondiale a partire dalla prima fila in sella alla sua Leopard Racing dopo aver centrato la seconda posizione nelle qualifiche piazzandosi alle spalle di Diogo Moreira (MT Helmets) ed alle spalle dell’iper talentuoso David Alonso (GASGAS Aspar Team). Più indietro i diretti rivali: Holgado (Red Bull KTM Tech3) è chiamato alla rincorsa partendo dalla settima posizione, dunque dalla terza fila, precedendo Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team) e Stefano Nepa (Angeluss MTA Team). Quarta fila e undicesima piazza invece per Sasaki che, ricordiamo, in questa stagione non è ancora riuscito a vincere neanche una gara nonostante la sua posizione intrigante in classifica.

Appare evidente dunque che, in questa occasione, Masià potrebbe dare una vera e propria spallata al Campionato, anche se in Moto3, come abbiamo visto già in questa annata sportiva, nulla può essere dato per scontato.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara del GP d’Indonesia 2023, rettilineo dopo rettilineo, sorpasso dopo sorpasso, staccata dopo staccata per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Moto3. Si comincia alle ore 06:00 di domenica 15 ottobre 2923 Buon divertimento!

