Moto2, Somkiat Chantra domina a Motegi davanti a Ogura e Acosta, Arbolino 11Â° e sempre piÃ¹ lontano nel Mondiale

Somkiat Chantra vince la seconda gara della carriera e cannibalizza il Gran Premio del Giappone a Motegi: il thailandese precede il compagno di squadra Ai Ogura in una vera e propria festa del team giapponese sul tracciato di casa. Terza posizione per Pedro Acosta che centra ancora il podio e allunga ulteriormente nel Mondiale su Tony Arbolino, che giunge solo all’undicesimo posto, non riuscendo a recuperare una posizione troppo arretrata sulla griglia di partenza.

Partenza mostruosa da parte di Somkiat Chantra che impone un ritmo pazzesco con giri sempre sotto l’1:51: il thailandese della IDEMITSU Honda scappa via in solitaria guidando con una sicurezza e una leggerezza eccezionali. Il vantaggio rispetto al compagno di squadra Ai Ogura sale velocemente sopra il secondo e si stabilizza sopra i due secondi.

Gestione molto serena invece da parte di Pedro Acosta che pazienta in partenza, poi si prende la terza posizione visti i due long lap penalty da scontare per Alonso Lopez: non deve spingere il leader del Mondiale, visto che lo start di Arbolino non è stato eccezionale, avendo scalato solo un paio di piazze dalla tredicesima iniziale, per poi salire al nono posto a dieci giri dalla fine per gli errori commessi davanti.

Nel giro di pochissimi minuti arrivano quattro cadute: finiscono per terra Sam Lowes, Dennis Foggia, Sergio Garcia e Kohta Nozane: in particolare il britannico stava facendo una buona gara, visto che era sesto. L’italiano invece era quattordicesimo ed è andato lungo in curva 9. Nel finale Arbolino non riesce a difendere neppure la nona posizione e chiude undicesimo, prendendo la paga ancora una volta da Acosta, scendendo a -50 nella classifica del Mondiale. Chantra e Ogura sono inarrivabili e fanno primo e secondo per la IDEMITSU Honda Team Asia, dominando in lungo e in largo a Motegi.

Foto: LiveMedia//CordonPress