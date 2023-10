MotoGP, Massimo Rivola a muso duro sulle voci di mercato: “Non rompeteci le scatole!”

Massimo Rivola a muso duro. Il CEO di Aprilia Racing, ai colleghi di GPOne, ha voluto mettere i puntini sulle i in maniera precisa per non essere frainteso. Nel corso degli ultimi giorni le voci secondo cui Miguel Oliveira e/o Maverick Vinales avrebbero potuto lasciare la Casa di Noale per andare altrove in MotoGP sono state seccamente smentite.

Come riporto dalla stampa spagnola, infatti, Oliveira e Vinales possono essere due profili interessanti per Honda, visto l’addio di Marc Marquez. Nonostante l’asso nativo di Cervera avesse un contratto in scadenza nel 2024, è stata trovata una risoluzione che ha permesso a Marc di prendersi la sella della Ducati GP23 della Gresini Racing per l’anno prossimo.

La scuderia di Tokyo, di conseguenza, è a caccia di un nuovo pilota e i due centauri Aprilia potrebbero interessare. Tuttavia, da parte di Rivola è stata manifestata la ferrea volontà al rispetto dello status quo: “Non c’è alcuna clausola per Miguel, anche perché lui ha un contratto direttamente con Aprilia, perciò è un pilota Factory a tutti gli effetti“, ha dichiarato il manager italiano, in riferimento a una possibile clausola sul contratto di Oliveira in presenza di un’offerta da un altro team ufficiale.

E ancora: “Sta passando un brutto messaggio dopo l’affare Marquez. Vorrei sapere come si sono accordati lui e Honda. Per quanto riguarda Aprilia, il messaggio è che abbiamo dei contratti firmati e devono essere blindati, perciò non rompeteci le scatole“, ha tagliato corto Rivola.

Foto: MotoGPpress.com