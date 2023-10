MotoGP, Marco Bezzecchi ci scherza sopra: "Speravo che succedesse qualcosa tra i primi tre..."

Marco Bezzecchi ha concluso al quarto posto il GP della Thailandia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Il pilota romagnolo, per via di una partenza non positiva, è stato costretto a una rimonta che l’ha portato ai piedi del podio, mettendo in mostra grandi sorpassi. Punti che fanno comodo a Bezzecchi nell’ottica della posizione in classifica generale. Il centauro italiano, infatti, è terzo con 310 punti, preceduto dai duellanti per l’iride Francesco Bagnaia e Jorge Martin.

“Una gran gara in bagarre, mi sono divertito, peccato solo per il finale, ci ho sperato che succedesse qualcosa tra i primi tre, ovviamente scherzo. Non sono partito bene, mi sono trovato in mezzo al gruppo, ho avuto un paio di contatti e ho dovuto recuperare“, ha raccontato “Bezz” (fonte: comunicato stampa Team Mooney VR46 Racing).

“In queste situazioni è impossibile provare a gestire la gomma, ho dato tutto, ma con la hard dietro ho comunque potuto finire la gara rimanendo competitivo. Con i sorpassi ho perso tanto tempo e quando sono arrivato al quarto posto gli altri erano molto davanti. Ho sofferto più del previsto con la spalla, ora torniamo a casa e recuperiamo al massimo per il gran finale. Possiamo fare bene“, ha concluso Bezzecchi.

Marco, infatti, sta ancora facendo i conti con le conseguenze dell’incidente del 7 ottobre in allenamento: frattura della clavicola sinistra. Sottoposto a un’operazione nel giorno successivo, il pilota nostrano ha deciso di affrontare le gare senza starci troppo a pensare, ma è chiaro che non possa essere al meglio. Appuntamento quindi in Malesia, nel week end previsto dal 10 al 12 novembre.

Foto: LiveMedia//CordonPress