F1, Carlos Sainz: “Venerdì impegnativo, ancora tanto lavoro da fare in vista delle qualifiche”

Un venerdì agrodolce per quanto riguarda la Ferrari sul circuito Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Se Charles Leclerc ha destato delle buone impressioni con il terzo posto nelle FP2, Carlos Sainz è apparso più in difficoltà. Lo spagnolo ha accusato qualche problema di salute nella giornata di venerdì: un malore che non gli ha permesso di essere al top della brillantezza.

Queste le sue impressioni dopo le libere: “È stato un venerdì impegnativo: abbiamo provato anche le gomme prototipo e questo di solito mischia un po’ le carte. Nonostante un piccolo problema in FP1 siamo riusciti a completare il programma pianificato e di questo siamo soddisfatti“.

Ancora c’è tanto lavoro da svolgere per il prosieguo del weekend: “C’è ancora un po’ di lavoro da fare prima delle qualifiche per cui ci metteremo a testa bassa sui dati prima di salire in macchina di nuovo per l’ultima sessione di libere. Sempre stupenda l’atmosfera qui, ringrazio tutti i tifosi per il loro supporto“.

Foto: Lapresse