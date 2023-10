MotoGP, Jorge Martin: “La mia mentalità mi spingerà sempre a vincere, il mio obiettivo l’ho già centrato”

Un appuntamento importante. Lo spagnolo Jorge Martin arriva con il vento in poppa nel weekend di Mandalika (Indonesia), 15° del Mondiale 2023 di MotoGP. L’iberico, in grande ascesa, è riuscito a ridurre drasticamente il distacco dalla vetta della classifica generale, occupata da Francesco Bagnaia. Nei fatti, dopo il GP del Giappone, Pecco può contare solo su tre punti di vantaggio.

In sostanza, quando mancano sei fine-settimana al termine del campionato, si riparte praticamente da zero e Martin ha trovato in sella alla Ducati Pramac grande fiducia. “Siamo vicinissimi, sarà un campionato di sei gare. La mia mentalità sarà la stessa, proverò a vincere sempre. Il mio obiettivo a inizio stagione era essere tra i primi tre ed è già centrato. Il resto sarà tanto di guadagnato“, le parole dell’iberico in conferenza stampa.

“L’anno scorso, nonostante le condizioni difficili, ero competitivo. Mi sento forte e quest’anno è totalmente diverso“, ha aggiunto il centauro spagnolo. Evidente il tentativo di Jorge di non mettersi pressione, consapevole che la situazione pesi maggiormente sulla testa di Bagnaia, in qualità di campione del mondo in carica e di pilota del team ufficiale Ducati.

La notizia del giorno è l’ufficialità dell’ingaggio della Gresini Racing di Marc Marquez, dopo l’annuncio dell’asso nativo di Cervera di lasciare la Honda dopo undici anni di risultati molto importanti: “E’ una grande sfida per lui e per noi. Arriva da tanti anni con un marchio e non sarà facile. Noi, invece, dovremmo misurarci con uno dei più grandi piloti della storia. Non so che succederà, ma penso che Marc lotterà per il campionato con questa Ducati“, ha dichiarato Martin.

Foto: Valerio Origo