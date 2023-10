MotoGP in tv, GP Indonesia 2023: programma Sky e TV8, orari, streaming

Ancora poche ore e scatterà ufficialmente il fine settimana del Gran Premio dell’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2023. Sul tracciato di Mandalika andrà in scena un capitolo fondamentale della stagione che, giova ricordarlo, darà il via alla prima delle due triplette che andranno a concludere la stagione.

Dopo la gara indonesiana, infatti, si correrà senza soluzioni di continuità il GP d’Australia e quello di Thailandia. In poche parole, siamo nel momento clou della stagione. I punti in palio saranno pesantissimi e le tre categorie vedranno le rispettive classifiche andarsi a delineare in maniera più interessante. L’infortunio di Marco Bezzecchi potrebbe davvero cambiare ogni scenario.

La classe regina sbarca a Mandalika con Bagnaia che mantiene 3 punti di margine su Martin, quindi terzo Bezzecchi a 54. In Moto2, invece, Pedro Acosta deve gestire un margine di ben 50 lunghezze su Arbolino, mentre in Moto3 Masià ora è primo con 5 punti di vantaggio su Sasaki e 8 su Holgado.

Il fine settimana del GP di Indonesia sarà trasmesso da Sky per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che garantirà la diretta integrale e Sky Sport 1 (201). Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del digitale terrestre) trasmetterà gratis e in diretta qualifiche e Sprint del sabato. La domenica, invece, le tre gare saranno proposte in differita. In streaming si potrà seguire su SkyGO, NOW e TV8.it. OA Sport proporrà la DIRETTA LIVE scritta di tutti i turni per non perdere nemmeno un secondo del fine settimana indonesiano.

PROGRAMMA GP INDONESIA 2023 MOTOMONDIALE

Venerdì 13 ottobre

Ore 3.00-3.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 3.50-4.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 4.45-5.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 7.15-7.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 8.05-8.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 9.00-10.00, MotoGP, Prove libere

Sabato 14 ottobre

Ore 2.40-3.10, Moto3, Prove libere 3

Ore 3.25-3.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 4.10-4.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 4.50-5.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 5.15-5.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 6.50-7.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 7.15-7.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 7.45-8.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 8.10-8.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 9.00, MotoGP, SPRINT RACE

Domenica 15 ottobre

Ore 3.40, MotoGP, Warm Up

Ore 5.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 6.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 8.00, MotoGP, GRAN PREMIO

Differita gara Moto3 su TV8: ore 11.15

Differita gara Moto2 su TV8: ore 12.30

Differita gara MotoGP su TV8: ore 14.00

PROGRAMMA GP INDONESIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201)

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse