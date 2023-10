MotoGP, Fabio Quartararo svela il proprio futuro in top-class

Quale futuro per Fabio Quartararo? Il pilota francese di MotoGP ha un contratto in scadenza con la Yamaha nel 2024 ed è altamente improbabile che deciderà di rinnovarlo. I riscontri sulla pista della M1 sono tali che il centauro transalpino, campione del mondo due anni fa, non sia nelle condizioni di lottare per le posizioni di vertice. Un aspetto che ormai va avanti da diverso tempo.

Per questo, anche tenendo conto della poca discontinuità emersa con il progetto in ottica 2024, Quartararo è sempre più lontano da Iwata. Alla vigilia del fine-settimana in Indonesia, Fabio ha ribadito questo concetto ai media presenti, non lasciando troppo spazio all’interpretazione.

“Il futuro non è nelle mie mani, ma in quelle di Yamaha. Preferirei restare con loro, ma se non faranno ciò che desidero io, ovvero realizzare una moto competitiva, dovrò considerare di cambiare moto per il 2025“, le considerazioni molto chiare del Diablo.

La domanda è: quali potrebbero essere le alternative? Si è parlato di una possibilità in Aprilia, qualora a Noale decidessero di non dar seguito all’accoppiata formata da Maverick Vinales e da Aleix Espargaró, ma per il momento non è stata manifestata questa intenzione. Da capire se nei prossimi mesi qualcosa cambierà anche sulla base dei riscontri dell’anno venturo, che porteranno a una decisione nel merito.

