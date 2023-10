MotoGP, GP Thailandia 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 28-29 ottobre

Dopo aver messo in archivio il fine settimana del Gran Premio di Australia sullo splendido tracciato di Phillip Island, il Motomondiale 2023 prosegue senza soluzioni di continuità e si prepara per il Gran Premio di Thailandia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento stagionale.

Si correrà sul tracciato di Buriram che, come abbiamo imparato a conoscere, unisce lunghissimi rettilinei a curve complicate. Il caldo torrido sarà un’altra caratteristica importante del weekend thailandese, senza dimenticare come la pioggia sia sempre dietro l’angolo e, quando arriva, si presenta in maniera decisamente pesante.

Nella classe regina ci attende un ennesimo capitolo dello splendido duello tra Francesco “Pecco” Bagnaia e Jorge Martin che continuano il loro duello al vertice per il titolo. In Moto2, invece, Pedro Acosta è sempre più vicino al suo titolo nella classe mediana, infine in Moto3 proseguirà la lotta per la corona tra diversi piloti.

Il GP di Thailandia sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Sul canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili in diretta qualifiche e Sprint Race. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre qualifiche e Sprint Race in diretta e le differite delle gare saranno disponibili sul sito internet tv8.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP THAILANDIA 2023 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Venerdì 27 ottobre

Ore 4.00-4.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 4.50-5.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 5.45-6.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 8.15-8.50 Prove libere 2 Moto3

Ore 9.05-9.45 Prove libere 2 Moto2

Ore 10.00-11.00 Prove libere MotoGP

Sabato 28 ottobre

Ore 3.40-4.10 Prove libere 3 Moto3

Ore 4.22-4.55 Prove libere 3 Moto2

Ore 5.10-5.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 5.50-6.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 6.15-6.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 7.50-8.05 Qualifiche 1 Moto3

Ore 8.15-8.30 Qualifiche 2 Moto3

Ore 8.45-9.00 Qualifiche 1 Moto2

Ore 9.10-9.25 Qualifiche 2 Moto2

Ore 10.00-10.45 Sprint Race MotoGP

Domenica 29 ottobre

Ore 4.40-4.50 Warm-up MotoGP

Ore 6.00 Gara Moto3

Ore 7.15 Gara Moto2

Ore 9.00 Gara MotoGP

PROGRAMMA GP THAILANDIA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Su TV8 qualifiche e Sprint Race

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Valerio Origo