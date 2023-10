MotoGP, Francesco Bagnaia deciso: “Voglio tornare a vincere a Mandalika”

Francesco Bagnaia è pronto alla sfida in vista del GP di Indonesia, quindicesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Mandalika, Pecco dovrà cercare di porre freno all’incedere incredibile di Jorge Martin, distante appena tre lunghezze nella classifica generale comandata dal pilota piemontese.

L’obiettivo del campione del mondo in carica è quello di tornare a vincere, visto che il gradino più alto del podio manca da quattro gare. Necessario, poi, dare anche una risposta a Martin per spegnere i suoi bollenti spiriti. Ne ha parlato Bagnaia ai microfoni di Sky Sport.

“Dopo il GP del Giappone abbiamo avuto qualche giorno per poterci riposare e quindi arrivo carico a Mandalika, motivato a tornare a lottare per la vittoria. Il mio approccio al fine-settimana non è cambiato: dobbiamo restare concentrati e cercare di fare del nostro meglio sempre per ottenere il massimo risultato. Anche qui il meteo rappresenterà la grande incognita, ma sono fiducioso di poter fare bene in qualsiasi condizione“, le parole del leader del campionato.

Come detto da Pecco, il meteo sarà una variabile importante. Piloti e team dovranno essere abili ad adattarsi alle varie condizioni climatiche, specialmente nell’ottica di un possibile flag-to-flag in gara come è accaduto a Motegi (Giappone).

Foto: LiveMedia//CordonPress