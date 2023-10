MotoGP, Fabio Quartararo: “Ho dato tutto, ma abbiamo perso tanto come percorrenza”

Fabio Quartararo tiene botta e chiude al quinto posto la Sprint Race, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP. Sul tracciato di Mandalika infatti il francese ha ottenuto una buona quinta posizione, resistendo agli attacchi dei diretti avversari e raccogliendo dunque il massimo del risultato possibile considerando lo stato di salute non eccezionale della propria scuderia.

Proprio su questo aspetto si è concentrato il centauro della Yamaha, intercettato dai microfoni di Sky Sport Italia: “Ho dato tutto, ma quando vedi come ti sorpassano gli altri e la maniera che hanno di guidare non puoi fare nulla; per noi adesso dobbiamo dare il 100% che abbiamo e provare il miglior risultato possibile. Domani non so cosa accadrà, ma oggi ho dato davvero tutto”.

Quartararo ha dunque proseguito analizzando gli aspetti positivi e negativi della gara: “Credo mi abbia aiutato particolarmente la gomma, era meno rigida rispetto al normale. E’ uno step più duro rispetto all’anno scorso. La differenza con gli altri però è troppo grande, abbiamo perso tanto come percorrenza, ogni anno è sempre meno. Siamo in difficoltà ma dobbiamo comunque cercare di fare il massimo ad ogni turno“.

In ultimo il nativo di Nizza ha aggiunto: “Vedevo Marco Bezzecchi e Maverick Vinales puntare per il podio, magari facevano un errore e potevo tentare anche io per la top3. Ma avevano qualcosa in più, per me girare in uno e trentuno è spettacolare, ma loro fanno anche uno e trenta“.

Foto: MotoGP.com Press