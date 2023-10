MotoGP, come cambia la classifica del Mondiale dopo il GP di Thailandia: Bagnaia ha perso 14 punti da Martin

Limitati i danni. Francesco Bagnaia si è trovato nella scomoda situazione di correre all’inseguimento nel corso del week end di Buriram (Thailandia), sede del 17° round del Mondiale 2023 di MotoGP. Pecco non ha sfruttato le gomme soft come si doveva e il sesto posto nelle qualifiche di ieri si è rivelato un problema al cospetto di un Jorge Martin sugli scudi.

Lo spagnolo della Ducati Pramac, infatti, ha fatto centro in ogni situazione: pole-position, Sprint Race e GP odierno. Un tris d’assi che ha portato Jorge ad accorciare le distanze nei confronti di Bagnaia, leader della classifica generale. Alla vigilia del fine-settimana thailandese, Pecco poteva contare su un margine di 27 lunghezze nei confronti dell’iberico.

Nella prova di 13 giri di ieri, Jorge ha trionfato alla sua maniera, andando in fuga dall’inizio e non permettendo a nessuno di avvicinarsi. Il piemontese non è andato oltre il settimo posto e in questo modo ha perso 9 punti nel confronto diretto con Martin.

Sprint Race Buriram: Jorge Martin (12 punti) vs Francesco Bagnaia (3 punti) -> 9 punti guadagnati dallo spagnolo.

CLASSIFICA SPRINT RACE GP THAILANDIA MOTOGP 2023

1 12 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 19’41.593 180.3

2 9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’42.526 180.2 0.933

3 7 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 19’43.434 180.0 1.841

4 6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 19’45.096 179.8 3.503

5 5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 19’45.174 179.8 3.581

6 4 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 19’45.622 179.7 4.029

7 3 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’45.714 179.7 4.121

8 2 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’48.320 179.3 6.727

9 1 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 19’48.916 179.2 7.323

Quest’oggi lo sviluppo della gara “classica” è stato diverso perché Martin è stato decisamente impegnato nel conseguimento del successo, che però alla fine è arrivato. Bagnaia, da questo punto di vista, ha ottenuto la piazza d’onore, sfruttando la penalità inflitta a Brad Binder (3°) per essere andato oltre i limiti della pista nell’ultimo giro e scalando in terza posizione. Di conseguenza, lo spagnolo ha rosicchiato altri 5 punti a Pecco.

GP Buriram: Jorge Martin (25 punti) vs Francesco Bagnaia (20 punti) -> 5 punti guadagnati dallo spagnolo.

CLASSIFICA GP THAILANDIA MOTOGP 2023

1 25 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 39’40.045 179.0

2 20 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 39’40.298 179.0 0.253

3 16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 39’40.159 179.0 0.114

4 13 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 39’42.050 178.9 2.005

5 11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 39’44.348 178.7 4.303

6 10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 39’44.595 178.7 4.550

7 9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 39’45.407 178.6 5.362

8 8 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 39’46.823 178.5 6.778

9 7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 39’47.614 178.5 7.569

10 6 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 39’49.422 178.3 9.377

11 5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 39’51.213 178.2 11.168

12 4 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 39’52.035 178.1 11.990

13 3 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 39’52.368 178.1 12.323

14 2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 39’54.582 178.0 14.537

15 1 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 39’55.138 177.9 15.093

Alla fine della fiera, il centauro della Ducati ufficiale ha perso 14 punti nel week end in questione e, proiettandosi al fine-settimana di Sepang (Malesia), non potrà essere così tranquillo con 13 lunghezze di margine nel duello con Martin. In ballo ci sono ancora 111 punti e una storia da scrivere.

CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2023

1 Francesco Bagnaia (Ducati) 389

2 Jorge Martin (Ducati) 376

3 Marco Bezzecchi (Ducati) 310

4 Brad Binder (KTM) 249

5 Aleix Espargarò (Aprilia) 201

6 Johann Zarco (Ducati Pramac) 194

7 Maverick Vinales (Aprilia) 170

8 Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 163

9 Fabio Quartararo (Yamaha) 144

10 Jack Miller (KTM) 144

11 Alex Marquez (Ducati Gresini) 117

12 Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) 93

13 Franco Morbidelli (Yamaha) 84

14 Marc Marquez (Honda) 80

15 Miguel Oliveira (Aprilia RNF) 76

16 Augusto Fernandez (GasGas) 67

17 Alex Rins (Honda) 54

18 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 52

19 Enea Bastianini (Ducati) 45

20 Raul Fernandez (Aprilia) 40

21 Dani Pedrosa (KTM) 32

22 Joan Mir (Honda) 24

23 Pol Espargaro (GasGas) 12

24 Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

25 Jonas Folger (KTM) 9

26 Stefan Bradl (Honda) 8

27 Michele Pirro (Ducati) 5

28 Danilo Petrucci (Ducati) 5

29 Cal Crutchlow (Yamaha) 3

30 Iker Lecuona (Honda) 0

Foto: LaPresse