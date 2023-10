MotoGP, cambiano le date di gara e Sprint Race: nuovo programma, orari, tv, GP Australia 2023

Il maltempo previsto a Phillip Island per la giornata di domenica 22 ottobre ha costretto gli organizzatori ad invertire il programma di gara e Sprint Race della MotoGP per quanto concerne la sedicesima tappa stagionale per il Motomondiale 2023, quella del GP dell’Australia 2023. Verrà corsa, dunque, dapprima la gara su distanza classica e poi la Sprint Race.

La gara di 27 giri si disputerà sabato 21 alle ore 06.10 italiane, mentre la Sprint Race di 13 giri avrà luogo, tempo permettendo, domenica 22 alle ore 05.00 italiane. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (solo qualifiche, gare e Sprint Race), Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go, Now, in diretta live testuale su OA Sport.

La diretta tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile alle ore 06.10 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le qualifiche di tutte le classi dalle 01.50. La differita tv in chiaro della Sprint Race della MotoGP sarà fruibile alle ore 14.15 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare di Moto3, dalle 11.15, e Moto2, dalle 12.30.

CALENDARIO GP AUSTRALIA MOTOMONDIALE 2023

Venerdì 20 ottobre

23.40-00.10 Moto3, GP Australia: P3 – Diretta Sky Sport MotoGP

Sabato 21 ottobre

00.25-00.55 Moto2, GP Australia: P3 – Diretta Sky Sport MotoGP

01.10-01.40 MotoGP, GP Australia: FP2 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

01.50-02.05 MotoGP, GP Australia: qualifica 1 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD

02.15-02.30 MotoGP, GP Australia: qualifica 2 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD

03.50-04.05 Moto3, GP Australia: qualifica 1 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD

04.15-04.30 Moto3, GP Australia: qualifica 2 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD

04.45-05.00 Moto2, GP Australia: qualifica 1 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD

05.10-05.25 Moto2, GP Australia: qualifica 2 – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD

06.10-07.00 MotoGP, GP Australia: gara (27 giri) – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 HD

Domenica 22 ottobre

00.40-00.50 MotoGP, GP Australia: warm up – Diretta Sky Sport MotoGP

02.00-02.35 Moto3, GP Australia: gara (21 giri) – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, differita 11.15 TV8

03.15-03.55 Moto2, GP Australia: gara (23 giri) – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, differita 12.30 TV8

05.00-05.45 MotoGP, GP Australia: Sprint Race (13 giri) – Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, differita 14.15 TV8

PROGRAMMA GP AUSTRALIA MOTOMONDIALE 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in chiaro su TV8 HD (qualifiche e gara)

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e Now, in chiaro su tv8.it (qualifiche e gara)

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse