MotoGP, Brad Binder: “La moto se la sta cavando bene. Importante la gestione delle gomme”

Non può che esprimere grande soddisfazione Brad Binder. Il pilota della KTM ha infatti conquistato la seconda posizione nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia, sedicesimo appuntamento del Motomondiale 2023 di MotoGP.

Il sudafricano infatti, particolarmente in forma già dal venerdì, ha chiuso la Q2 registrando un gap di +0.416 rispetto all’imprendibile Jorge Martin, primo con il crono di 01:27:2460. Una volta intervenuto al parco chiuso il nativo di Potchefstroom ha commentato la sua prestazione, lodando in particolar modo il lavoro della sua squadra: “Credo sia sempre più facile stare in prima fila e partire da lì. In questo weekend la moto se la sta cavando bene, grazie al mio team. Non vedo l’ora di cominciare la gara“.

Binder ha infine offerto il suo punto di vista circa la chiave per poter vincere la gara lunga: “Sarà il consumo delle gomme il punto focale: quindi chi sarà in grado di gestirle al meglio fino alla fine. Martin è in una condizione di forma incredibile, sembra di avere un extraterrestre, noi comunque cercheremo di spingere dall’inizio alla fine“.

Foto: Photo Live Media