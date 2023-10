MotoGP, Alex Rins dopo l’ultimo intervento chirurgico: “L’operazione è andata bene”

Alex Rins, come annunciato nei giorni scorsi, si è sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico per provare a guarire completamente dal brutto infortunio rimediato al Mugello ormai quattro mesi fa. Il catalano del team LCR Honda si è operato con successo per togliere un’ernia vicino alla tibia della gamba destra lesionata nell’incidente del GP d’Italia 2023.

“L’intervento chirurgico è andato bene! Continuiamo a lavorare“, le parole del futuro centauro della Yamaha sui social. Rins, vincitore quest’anno al COTA di Austin, non ha gareggiato a Phillip Island nell’ultimo Gran Premio d’Australia a causa del troppo dolore alla gamba destra, decidendo dunque di tornare sotto i ferri quattro mesi dopo la prima volta.

L’ex pilota della Suzuki era rientrato in Indonesia ottenendo un fantastico nono posto, ma adesso dovrà fermarsi nuovamente per ricominciare il suo processo di recupero verso la completa guarigione. Da capire a questo punto se Rins riuscirà a tornare entro la fine del campionato 2023 oppure se rimanderà il suo ritorno in pista direttamente alla prossima stagione con il team factory Yamaha.

Credit: MotoGP.com Press