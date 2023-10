F1, Yuki Tsunoda cambia power-unit e va in penalità: partirà dal fondo nel GP del Messico

Arriva già nella giornata di venerdì la prima notizia rilevante per il weekend del Gran Premio del Messico 2023, valido come quartultimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. In occasione della FP1, un pilota ha infatti collezionato una lunga serie di infrazioni del regolamento dovendo scontare una pesante penalità in vista della gara domenicale.

Stiamo parlando di Yuki Tsunoda, che sarà costretto a scattare dal fondo dello schieramento domenica al via del GP sul circuito di Città del Messico. AlphaTauri ha infatti deciso di sostituire tutte le componenti della power-unit e del cambio sulla macchina del pilota giapponese, sforando il limite regolamentare previsto per l’intera stagione e andando in penalità.

Il nipponico, reduce dall’ottavo posto di Austin (in seguito alla squalifica di Lewis Hamilton e Charles Leclerc) valevole come miglior risultato dell’anno per la squadra faentina, andrà a caccia dunque di una grande rimonta dall’ultima fila grazie ad un motore fresco per provare a mettere nel mirino la zona punti approfittando magari di qualche ritiro.

Foto: Lapresse