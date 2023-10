MotoGP, Alex Rins assente in Thailandia: lo spagnolo si sottoporrà a un nuovo intervento alla gamba

Niente da fare per Alex Rins. Una stagione di MotoGP davvero sfortunata per lo spagnolo della Honda LCR. L’iberico, a segno in stagione ad Austin (Texas), sta affrontando una situazione molto complicata dopo l’incidente del Mugello che gli ha causato la frattura a tibia e perone della gamba destra.

Ebbene, dopo aver rinunciato al week end di Phillip Island (Australia), Rins ha annunciato sui suoi canali social che non sarà al via del fine-settimana di Buriram, in Thailandia, perché dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. L’iberico, infatti, ha sofferto molto a ritrovare la giusta condizione e soprattutto il dolore alla gamba operata ha fatto sorgere dei dubbi a riguardo.

“Abbiamo identificato la causa del dolore e mi sottoporrò a un piccolo intervento chirurgico. Non sarò in Thailandia ma continuerò a lavorare per un pieno recupero“, le parole di Alex. A questo punto vedremo se e quando ritroveremo in pista Rins, in una stagione che a parte il sigillo americano non gli ha sorriso di certo.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo