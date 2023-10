MotoGP, Alex Marquez svela: “Marc potrebbe ritirarsi a fine 2024 se non ingranerà in Ducati”

Il passaggio di Marc Marquez dal team HRC Honda alla scuderia Ducati Gresini è stata la vera grande notizia della stagione 2023. L’otto volte campione del mondo ha deciso di dire addio al colosso nipponico per abbracciare la nuova avventura con la moto di Borgo Panigale nel team di Faenza.

Ma, ascoltando le parole di Alex Marquez, fratello minore del Cabroncito, questo trasferimento potrebbe avere un valore ancor più importante per il nativo di Cervera. In caso di ulteriore fallimento nel 2024, Marc Marquez potrebbe davvero prendere in considerazione l’idea di appendere guanti e casco al chiodo.

Come ha spiegato Alex Marquez a TNT: “Penso che Marc possa davvero decidere di dire basta se non si divertirà più a correre. Penso che già nei test di Valencia con la nuova moto potrà tornare a sorridere, ma si è dato un anno di tempo per vedere se gli piace ancora questo mondo. Lui con me è trasparente e me l’ha confessato. Se le cose non andranno mi fermerò”.

Il portacolori del team Gresini prosegue: “È una possibilità che concreta. Marc vuole vedere se potrà divertirsi di nuovo, se potrà essere veloce dopo l’infortunio. Io non ho dubbi, ma lui li ha. Ha tutte le ragioni per averli, perché li avevo anche io l’anno scorso con la Honda. Ma sono sicuro che a Valencia, già dopo un giorno, si divertirà molto e queste cose dubbi che ha in testa spariranno molto velocemente”.

Foto: LiveMedia/Alessio Marini