F1, Carlos Sainz sul suo futuro: “Voglio rimanere in Ferrari. La firma? Spero nel corso dell’inverno”

Mentre la stagione della Formula Uno volge verso il termine, con le ultime cinque gare in programma (Texas, Messico, Brasile, Las Vegas e Abu Dhabi), tutta la concentrazione dei team è già proiettata verso il campionato 2024. In casa Ferrari la delusione per l’annata che va a concludersi è latente.

La SF-23 è nata male, sviluppata poco meglio e, sostanzialmente, ha rappresentato un “buco nell’acqua” notevole per la scuderia di Maranello. La squadra capeggiata dal team principal Frederic Vasseur si proietta verso il prossimo campionato con poche certezze tecniche e due piloti che, giova ricordarlo, entrano nell’ultimo anno di contratto.

Se, per quanto riguarda Charles Leclerc, sembra abbastanza scontato il nero su bianco, fino a qualche settimana fa per Carlos Sainz il futuro in quel di Maranello sembrava assolutamente in bilico. La vittoria di Singapore e diverse prestazioni di livello potrebbero avere riavvicinato lo spagnolo alla Rossa.

Dal suo punto di vista tuttavia le idee sono, e sono sempre state, chiarissime: “Rimanere in Ferrari per me non è mai stato un dubbio. Mi sono sempre trovato molto bene a Maranello e, anche per questo motivo, voglio rimanere qui a medio e lungo termine”. (Fonte: Crash.net).

L’ex pilota di McLaren, Renault e Toro Rosso puntualizza il suo rapporto con la Ferrari: “C’è sempre stata estrema fiducia tra le due parti. Aver vinto una gara, aver conquistato podi, e aver messo a segno buone prestazioni, non hanno fatto altro che consolidare le mie certezze”.

Ma, a questo punto, quando arriverà il tanto atteso rinnovo? C’è fretta? Il nativo di Madrid appare tranquillo: “Spero che l’inverno possa essere una buona opportunità per trovare un accordo e continuare a lavorare in futuro. Questo è il posto in cui amo guidare e mi vedo qui ancora a lungo. Il mio sogno è vincere il titolo con la Ferrari”.

