Motocross, via al progetto Ducati! Si punta su Tony Cairoli

Una nuova sfida. Messo in cassaforte il quarto titolo costruttori consecutivo in MotoGP, la Ducati vuole allargare il proprio raggio d’azione, considerando anche i successi nel Mondiale di Superbike. Il riferimento è al Motocross. La Casa di Borgo Panigale ha deciso di puntare forte su questa specialità del Motorsport e per il proprio ingresso sui circuiti sterrati si è rivolta a una vera e propria icona.

Il riferimento è al nove volte campione del mondo, Tony Cairoli, che ha accettato l’offerta di Ducati dopo aver lasciato la KTM. Il suo ruolo sarà quello di collaudatore del nuovo programma racing, come viene riportato dall’ANSA.

Un progetto a cui si sta già lavorando da due anni, relativamente al prototipo che farà il proprio debutto nella prossima stagione del campionato italiano. Una strategia sullo sviluppo dei modelli sportivi e performanti, al fine poi di aprirsi alla realizzazione dei prodotti di serie.

“Sono orgoglioso di annunciare l’ingresso di Ducati nel Motocross. Un mondo completamente nuovo per Ducati, nel quale vogliamo portare il nostro talento nella progettazione di moto leggere, con una componentistica eccellente e di elevate prestazioni“, ha dichiarato Claudio Domenicali, CEO di Ducati Motor Holding.

“Crediamo che la pista sia il miglior laboratorio per sviluppare e testare le moto che poi saranno rese disponibili agli appassionati. È il motivo per cui abbiamo deciso di collaborare con un campione indiscusso come Tony Cairoli che, assieme alla passione e all’impegno di tanti di noi qui a Borgo Panigale, contribuirà a rendere Ducati capace di offrire agli appassionati prodotti ad altissime prestazioni anche nel fuoristrada“, ha concluso Domenicali.

Da capire se questo piano di sviluppo porterà la Ducati a prendere parte anche al Mondiale, ma questo potrebbe essere solo un passaggio successivo dato dalla bontà dei risultati ottenuti.

Foto: Valerio Origo