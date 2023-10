Moto3, GP Australia 2023: David Munoz guida la classifica dopo le prime libere. Terzo Riccardo Rossi

Si è aperta la tre giorni motoristica sul circuito di Philip Island. Nella prima sessione delle prove libere di Moto3 è stato lo spagnolo David Munoz a firmare il miglior tempo. Lo spagnolo ha chiuso in testa alla classifica con il crono di 1’37”638, precedendo il giapponese Ayumu Sasaki, staccato di meno di tre decimi (+0.265) dal pilota del team Boe Motorsports.

Una buona terza posizione per Riccardo Rossi, con il pilota del Team Sic 58 che ha sicuramente cominciato al meglio il suo fine settimana australiano. L’azzurro ha concluso a quasi quattro decimi dal leader (+0.396), precedendo lo spagnolo Adrian Fernadez (+0.481) ed il brasiliano Diogo Moreira (+0.512).

Sesta posizione per il leader del Mondiale Jaume Masia (+0.514) davanti al padrone di casa Joel Kelso (+0.626) e al giapponese Ryusei Yamanaka (+0.809). Solamente nono lo spagnolo Daniel Holgado (+0.837), con il connazionale Josè Antonio Rueda (+0.936) a completare la Top-10.

Lontani gli altri italiani: tredicesimo posto per Stefano Nepa (+1.052), sedicesimo Nicola Fabio Carraro (+1.478), mentre è ventitreesimo Filippo Farioli (+2.089). Non è riuscito a realizzare un tempo valido Matteo Bertelle, mentre non è partito Romano Fenati.

