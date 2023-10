Moto2, la FP3 del GP d’Indonesia è un festival spagnolo! Canet precede Aldeguer, Acosta e Gonzalez. 9° Arbolino

La terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2023, si è trasformata in un vero e proprio festival spagnolo. Sul tracciato di Mandalika abbiamo vissuto un turno davvero interessante, che ha confermato come Pedro Acosta sia in totale controllo di moto e situazione, mentre Tony Arbolino continui a faticare, anche se comodamente nella top14.

Il terzo turno si chiude con quattro spagnoli al comando. Il primo è Aron Canet (Kalex Pons) in 1:33.847 con 95 millesimi su Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up) e 123 su Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo). Quarto Manuel Gonzalez (Kalex Yamaha VR46 Team) a 432 millesimi, davanti al thailandese Somkiat Chantra (Kalex Idemitsu) quinto a 470 e al britannico Sam Lowes (Kalex Elf Marc VDS) sesto a 495.

Settima posizione per l’olandese Zonta Van Den Goorbergh (Kalex Fleten) a 524 millesimi dalla vetta, quindi ottava per lo statunitense Joe Roberts (Kalex Italtrans) a 526, mentre è nono il nostro Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) a 530. Decimo tempo per lo spagnolo Marcos Ramirez (Kalex American) a 587, davanti ai connazionali Albert Arenas (Red Bull KTM Ajo) 11° a 616 e Sergio Garcia (Kalex Pons) 12° a 637. Chiude 13° il ceco Filip Salac (Kalex Gresini) a 717 millesimi, quindi completa la top14 il nostro Dennis Foggia (Kalex Italtrans) a 728.

Passeranno dalla Q1 lo spagnolo Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up), 15° a 735 e il britannico Jake Dixon (Gas Gas Aspar) 21° a 1.073. Si ferma in 25a posizione Alberto Surra (Forward) a 1.291, davanti a Lorenzo Baldassarri (Kalex Fantic) 26° a 1.374, mentre è 30° e ultimo Mattia Casadei (Kalex Fantic) a 2.095.

A questo punto la Moto2 si concentra in vista delle qualifiche che, con la Q1, scatteranno alle ore 07.45 italiane (le ore 13.45 locali).

Foto: Valerio Origo