LIVE Moto2, GP Thailandia 2023 in DIRETTA: Aldeguer stravince a Buriram, Arbolino è quarto e rimanda la festa di Acosta

La nostra DIRETTA LIVE del Gran Premio di Thailandia di Moto2 finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per vivere le emozioni anche della MotoGP. A più tardi.

7.59 Ad Acosta per vincere il Mondiale tra due settimane in Malesia basterà arrivare quarto.

7.57 Questa la classifica finale della gara:

1 Fermín ALDEGUER 0 54 35:20.880 35:20.880 1:37.656 GT Trevisan SpeedUp Boscoscuro 2 Pedro ACOSTA 0 37 3.481 3.481 1:37.637 Red Bull KTM Ajo Kalex 3 Somkiat CHANTRA 2 35 6.313 9.794 1:37.533 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 4 Tony ARBOLINO 4 14 3.129 12.923 1:37.177 ELF Marc VDS Racing Team Kalex 5 Ai OGURA 14 79 1.528 14.451 1:37.119 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 6 Marcos RAMIREZ 0 24 0.365 14.816 1:37.093 Forward Team Forward 7 Albert ARENAS 4 75 0.214 15.030 1:37.108 Red Bull KTM Ajo Kalex 8 Alonso LOPEZ 1 21 3.330 18.360 1:37.802 GT Trevisan SpeedUp Boscoscuro 9 Izan GUEVARA 8 28 1.438 19.798 1:37.109 GASGAS Aspar Team Kalex 10 Manuel GONZALEZ 10 18 0.766 20.564 1:38.634 Correos Prepago Yamaha VR46 Team Kalex 11 Aron CANET 7 40 0.398 20.962 1:37.544 Pons Wegow Los40 Kalex 12 Dennis FOGGIA 4 71 3.236 24.198 1:38.193 Italtrans Racing Team Kalex 13 Jeremy ALCOBA 0 52 1.395 25.593 1:37.913 QJMOTOR Gresini Moto2™ Kalex 14 Sam LOWES 0 22 0.933 26.526 1:37.333 ELF Marc VDS Racing Team Kalex 15 Darryn BINDER 10 15 7.039 33.565 1:38.160 Liqui Moly Husqvarna Intact GP Kalex 16 Bo BENDSNEYDER 5 64 0.151 33.716 1:38.396 Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 17 Filip SALAC 1 12 0.018 33.734 1:38.206 QJMOTOR Gresini Moto2™ Kalex 18 Barry BALTUS 4 7 1.423 35.157 1:38.414 Fieten Olie Racing GP Kalex 19 Alex ESCRIG 4 17 2.429 37.586 1:39.166 Forward Team Forward 20 Rory SKINNER 10 33 4.945 42.531 1:39.002 OnlyFans American Racing Kalex 21 Mattia CASADEI 7 9 13.021 55.552 1:39.462 Fantic Racing Kalex 22 Kohta NOZANE 7 5 9.268 1:04.820 1:39.726 Correos Prepago Yamaha VR46 Team Kalex 23 Lukas TULOVIC 3 3 22.973 1:27.793 2:29.690 Liqui Moly Husqvarna Intact GP Kalex NC Zonta VD GOORBERGH 84 -5:56.378 1:38.902 Fieten Olie Racing GP Kalex NC Sergio GARCIA 11 -23:57.723 1:36.870 Pons Wegow Los40 Kalex NC Celestino VIETTI 13 -28:51.894 1:36.612 Fantic Racing Kalex NC Jake DIXON 96 -28:51.760 1:36.558 GASGAS Aspar Team Kalex NC Joe ROBERTS 16 -32:04.074 1:36.862 Italtrans Racing Team Kalex NC Taiga HADA 23 -32:01.853 1:37.156 Pertamina Mandalika SAG Team Kalex NC Alberto SURRA 67 Forward Team MV Agusta

7.56 Fermìn Aldeguer sale al sesto posto nel Mondiale: guidando così potrà rimontare delle posizioni in queste ultime gare.

7.55 Si ritirano Surra e Vietti per le cadute: peccato soprattutto per Celestino che si trovava davanti ad Arbolino nel momento in cui si è steso.

7.53 Acosta è secondo, ma ancora oggi non può festeggiare il Mondiale. Terzo Chantra che fa impazzire tutto il pubblico di casa, quarto un bravissimo Arbolino che ha rimontato dopo una partenza non semplice.

FERMIN ALDEGUER VINCE PER LA SECONDA VOLTA IN STAGIONE! Dopo il successo di Silverstone, torna a mordere lo spagnolo.

-1 Distacchi impressionanti in questa gara: tra Aldeguer che è primo e Guevara decimo ci sono 20 secondi di distacco.

-2 Ogura passa Ramirez e adesso è quinto.

-2 Acosta con questa seconda posizione avrebbe 63 punti di vantaggio su Arbolino: a Sepang avrebbe un enorme match point per chiudere il Mondiale con due gare di anticipo.

-3 Ogura si prende la posizione su Arenas e va all’attacco di Ramirez per la quinta piazza.

-4 Arenas è a un passo di Ramirez, ma dietro ai due spagnoli Ogura sembra avere un ritmo migliore per prendersi la quinta posizione.

-5 C’è lotta per la quinta posizione: Ramirez sta per essere raggiunto da Arenas e Ogura.

-5 Arbolino costantemente a tre secondi da Chantra: la quarta posizione sarebbe comunque positiva dopo i primi due giri non esaltanti. La festa mondiale di Acosta sarebbe rimandata.

-6 Il distacco sta di nuovo aumentando e Aldeguer si è rimesso in zona sicurezza su Acosta.

-7 Adesso Acosta ci crede e va sotto i due secondi su Aldeguer: si potrebbe incredibilmente riaprire una gara che sembrava chiusa.

-7 Ha fatto un errore Fermin Aldeguer in questo giro: Acosta gli ha recuperato addirittura un secondo.

-8 Sta provando a ricostruirsi la gara Canet dopo il doppio long lap penalty: è undicesimo.

-8 Questa la classifica provvisoria:

1 Fermín ALDEGUER 0 54 22:07.956 22:07.956 1:36.267 GT Trevisan SpeedUp Boscoscuro 2 Pedro ACOSTA 0 37 3.248 3.248 1:36.454 Red Bull KTM Ajo Kalex 3 Somkiat CHANTRA 2 35 4.092 7.340 1:36.653 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 4 Tony ARBOLINO 4 14 3.163 10.503 1:36.587 ELF Marc VDS Racing Team Kalex 5 Marcos RAMIREZ 1 24 0.309 10.812 1:36.825 Forward Team Forward 6 Albert ARENAS 3 75 1.103 11.915 1:36.680 Red Bull KTM Ajo Kalex 7 Alonso LOPEZ 0 21 0.677 12.592 1:37.146 GT Trevisan SpeedUp Boscoscuro 8 Ai OGURA 11 79 0.459 13.051 1:36.663 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 9 Manuel GONZALEZ 11 18 0.991 14.042 1:36.965 Correos Prepago Yamaha VR46 Team Kalex 10 Izan GUEVARA 7 28 1.487 15.529 1:36.860 GASGAS Aspar Team Kalex 11 Aron CANET 7 40 2.118 17.647 1:37.033 Pons Wegow Los40 Kalex 12 Dennis FOGGIA 4 71 0.417 18.064 1:36.903 Italtrans Racing Team Kalex 13 Jeremy ALCOBA 0 52 1.249 19.313 1:37.164 QJMOTOR Gresini Moto2™ Kalex 14 Sam LOWES 0 22 0.960 20.273 1:36.913 ELF Marc VDS Racing Team Kalex 15 Barry BALTUS 7 7 2.632 22.905 1:38.053 Fieten Olie Racing GP Kalex 16 Darryn BINDER 9 15 0.272 23.177 1:37.758 Liqui Moly Husqvarna Intact GP Kalex 17 Bo BENDSNEYDER 4 64 1.947 25.124 1:37.434 Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 18 Filip SALAC 0 12 0.201 25.325 1:37.429 QJMOTOR Gresini Moto2™ Kalex 19 Zonta VD GOORBERGH 4 84 0.382 25.707 1:37.548 Fieten Olie Racing GP Kalex 20 Lukas TULOVIC 6 3 0.411 26.118 1:37.465 Liqui Moly Husqvarna Intact GP Kalex

-9 Difficilissimo per Arbolino andare all’attacco di Chantra: oltre tre secondi il divario tra i due.

-9 La staccata di Arbolino! Va leggermente lungo, ma chiude il sorpasso e si guadagna la quarta posizione.

-10 Arbolino è negli scarichi di Ramirez: fra pochissimo ci può provare.

-10 Acosta si è arreso e gira costantemente mezzo secondo sopra i tempi di Aldeguer.

-11 Arbolino a mezzo secondo da Ramirez: al prossimo giro può avere la chance per passarlo.

-11 Gira ancora in 1:36.0 Fermin Aldeguer: ritmo devastante per lo spagnolo che è partito dalla pole e leadership che non è mai stata in discussione.

-12 Arbolino in quattro giri ha recuperato più di un secondo nei confronti di Ramirez: può andare all’attacco della quarta posizione l’italiano.

-12 Prime tre posizioni che appaiono piuttosto cristallizzate: Aldeguer ha un margine di 2″1 su Acosta e a sua volta il leader del mondiale ha 3″1 di margine su Chantra.

-13 In questo momento la festa mondiale di Pedro Acosta sarebbe rimandata: virtualmente ci sono 65 punti di distacco fra i due.

-13 Arbolino va troppo lungo in staccata e non riesce a chiudere il sorpasso su Alonso Lopez, ma ci riprova una seconda volta e si prende la quinta posizione.

-14 Il ritmo di Arbolino sta migliorando giro dopo giro: ha fatto il suo personale nell’ultima tornata.

-15 Anche Garcia finisce a terra nel terzo settore: ennesima caduta del giorno.

-15 Gara ancora lunghissima: Ramirez sta piano piano calando, l’obiettivo per Arbolino può essere chiudere in quarta posizione.

-16 Questa la situazione attuale in gara:

1 Fermín ALDEGUER 0 54 10:10.153 10:10.153 1:36.344 GT Trevisan SpeedUp Boscoscuro 2 Pedro ACOSTA 0 37 1.454 1.454 1:36.351 Red Bull KTM Ajo Kalex 3 Somkiat CHANTRA 2 35 2.041 3.495 1:36.711 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 4 Marcos RAMIREZ 2 24 0.632 4.127 1:37.200 Forward Team Forward 5 Alonso LOPEZ 2 21 1.732 5.859 1:37.134 GT Trevisan SpeedUp Boscoscuro 6 Tony ARBOLINO 2 14 0.706 6.565 1:36.818 ELF Marc VDS Racing Team Kalex 7 Albert ARENAS 4 75 0.485 7.050 1:36.716 Red Bull KTM Ajo Kalex 8 Manuel GONZALEZ 12 18 0.550 7.600 1:36.782 Correos Prepago Yamaha VR46 Team Kalex 9 Ai OGURA 10 79 1.027 8.627 1:36.854 IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 10 Sergio GARCIA 1 11 0.678 9.305 1:36.827 Pons Wegow Los40 Kalex 11 Jeremy ALCOBA 2 52 0.396 9.701 1:37.399 QJMOTOR Gresini Moto2™ Kalex 12 Dennis FOGGIA 4 71 0.208 9.909 1:37.245 Italtrans Racing Team Kalex 13 Izan GUEVARA 4 28 0.354 10.263 1:37.324 GASGAS Aspar Team Kalex 14 Aron CANET 10 40 0.921 11.184 1:37.352 Pons Wegow Los40 Kalex 15 Darryn BINDER 10 15 0.381 11.565 1:37.848 Liqui Moly Husqvarna Intact GP Kalex

-16 Ritmo mostruoso da parte di Aldeguer che ha un vantaggio di 1″3 su Acosta e gira costantemente sull’1:36 basso.

-17 Chantra passa Ramirez e si guadagna la terza posizione: adesso prova ad andare all’attacco di Acosta.

-18 Cade anche Celestino Vietti! Chissà che proprio il contatto con Dixon abbia creato qualche danno alla moto. Arbolino si ritrova sesto.

-18 Che disastro di Dixon! Prova a buttarsi all’interno di Celestino Vietti, arriva lunghissimo in staccata e si stende.

-19 Canet sconta il primo dei due long lap penalty, passano Vietti e Arbolino che sono rispettivamente sesto e ottavo.

-19 Le più grandi rimonte fino a questo momento sono di Celestino Vietti che ha recuperato cinque posizioni ed è settimo e di Manuel Gonzalez che è undicesimo essendo partito ventesimo.

-20 In precedenza ci sono state le cadute di Alberto Surra e Joe Roberts.

-20 Sta facendo fatica in questa fase Tony Arbolino che è precipitato in nona posizione, superato da Vietti e Dixon. Troppe imprecisioni per il Tiburon di Garbagnate.

-21 Jump start per Aron Canet: arriva un doppio long lap penalty per lo spagnolo.

-21 Arbolino adesso è settimo appena davanti a Vietti: dopo una grande partenza, ha riperso un paio di posizioni. Sempre Aldeguer al comando su Acosta, Ramirez e Chantra.

-22 CHE STACCATA DALL’ESTERNO DI ARBOLINO! Si prende la quinta posizione, ma poi viene passato da Alonso Lopez.

COMINCIA LA GARA! Grande spunto di Aldeguer che riesce a chiudere la traiettoria per rimanere al comando dopo curva 1.

7.16 Gara che sarà lunga 22 giri e sarà piuttosto probante anche dal punto di vista fisico. Ci sono ancora nuvole nere nei pressi della pista.

7.15 Comincia il giro di formazione.

7.13 Lo scorso anno nella gara interrotta per la pioggia, riuscì a spuntarla proprio Tony Arbolino davanti a Filip Salac e Aron Canet.

7.11 Tony Arbolino parte dall’ottava posizione e proverà a rimandare la festa di Pedro Acosta, che scatterà dalla seconda posizione. Dalla pole parte Fermin Aldeguer che ieri ha fatto segnare un giro da urlo.

7.08 Sulle tribune c’è un tifo infernale per l’idolo di casa Somkiat Chantra: partirà dalla quinta posizione e proverà a regalare un sogno a tutti i tifosi locali.

7.06 C’è l’incognita delle condizioni atmosferiche: qualche goccia di pioggia è scesa sulla griglia di partenza fino a qualche minuto fa, quindi vedremo quale sarà la decisione della direzione corsa: la gara sarà dichiarata asciutta o bagnata? In questo momento ha smesso, probabile quindi che non ci sia alcun provvedimento.

7.03 Potrebbe già essere la domenica della vittoria mondiale per Pedro Acosta che ha 56 punti di vantaggio nei confronti di Tony Arbolino. Lo spagnolo per festeggiare oggi dovrebbe vincere e sperare che l’italiano arrivi decimo o peggio, oppure arrivare secondo e sperare che il milanese arrivi oltre la quindicesima posizione.

7.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara della classe Moto2 valevole per il Gran Premio della Thailandia sul tracciato di Buriram.

Buongiorno appassionati di motori e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del Gran Premio della Thailandia della classe Moto2, quartultimo appuntamento del Motomondiale 2023.

Pedro Acosta può chiudere i giochi per la conquista del titolo mondiale con ben tre gare d’anticipo: lo spagnolo partirà dalla seconda posizione e si presenta a questa gara con 56 punti di vantaggio in graduatoria nei confronti di Tony Arbolino. Per far sì che l’iberico della Red Bull KTM Ajo vinca il campionato già oggi, è necessario che vinca la gara e il milanese arrivi decimo o peggio, oppure che arrivi secondo e l’italiano arrivi oltre la quindicesima posizione.

Dalla pole position scatterà Fermin Aldeguer della Beta Tools SpeedUp: lo spagnolo è in ascesa e ha raggiunto due terzi posti nelle ultime due gare. L’obiettivo è la seconda vittoria stagionale dopo quella di Silverstone. C’è un’assoluta monotonia spagnola nelle prime tre file: ben sei nelle prime sette piazze della griglia di partenza. Oltre ad Aldeguer e Acosta troviamo Canet, Arenas, Ramirez e Lopez.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della gara del Gran Premio della Thailandia della classe Moto2, quartultimo appuntamento del Motomondiale 2023. A Buriram si parte alle 7.15 ora italiana. Buon divertimento.

Foto: Valerio Origo