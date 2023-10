Matteo Arnaldi continua a salire nel ranking ATP: top40 ad un passo, le proiezioni a Shanghai

Non finisce mai di stupire Matteo Arnaldi: il giocatore sanremese approda al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, battendo Jan-Lennard Struff in tre set, recuperando in due occasioni un break di svantaggio nel set decisivo. L’ennesima dimostrazione di grande mentalità da parte dell’azzurro che adesso affronterà il vincente della sfida tra J.J. Wolf e Cameron Norrie.

Con il successo odierno, Arnaldi sarebbe virtualmente numero 43 della classifica mondiale con ancora 37 punti in uscita legati alla semifinale nel Challenger di Alicante e la finale nel Challenger di Saint-Tropez dello scorso anno. Se dovesse passare anche il prossimo scoglio, il ligure salirebbe a 1045 punti, tra la 39a e la 41a posizione della classifica mondiale.

In caso di arrivo ai quarti di finale, l’azzurro arriverebbe a 1135 punti e l’ingresso in top 40 sarebbe pressoché garantito. Con ogni probabilità rimarrà numero 3 italiano anche dopo questo torneo: per diventare numero 2 e superare Musetti dovrebbe vincere il titolo.

Semifinale che porterebbe l’allievo di Alessandro Petrone a 1315 punti vicino alla top 30, mentre la finale lo spingerebbe a 1555 punti, vicinissimo alla top 20. Per entrare addirittura in top 20, è necessaria una vittoria del torneo.

CLASSIFICA ATP MATTEO ARNALDI

Ranking ufficiale: 1037 punti, 42° posto

Ranking in caso di passaggio agli ottavi: 1045 punti, 39° posto virtuale

Ranking in caso di passaggio ai quarti: 1135 punti, 37° posto virtuale

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1315 punti, 33° posto virtuale

Ranking in caso di finale: 1555 punti, 23° posto virtuale

Ranking in caso di vittoria: 1955 punti, 17° posto virtuale

Foto: Lapresse