LIVE Sonego-Sekulic, ATP Shanghai 2023 in DIRETTA: il giovane australiano va preso con le pinze

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Philip Sekulic, valido per il primo turno del Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro torna in campo in Cina dopo la sconfitta di Pechino per mano di Humbert e debutta nel torneo più importante della tournée asiatica contro il giovane e interessante australiano. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, che si affrontano quest’oggi per la prima volta a livello ATP; si gioca all’alba di giovedì 5 ottobre, in palio un posto al secondo turno contro l’americano Tiafoe.

Lorenzo Sonego si appresta a giocare il suo secondo torneo in questa trasferta asiatica, continente che torna nel panorama tennistico dopo lo stop forzato a causa della pandemia. Il torinese al debutto in Cina è stato sconfitto al terzo set nel primo turno del torneo di Pechino dal francese Humbert per 5-7 6-3 0-6. L’ultima vittoria dell’attuale n.56 del ranking ATP risale ancora alla travagliata ma alla fine positiva settimana di Coppa Davis a Bologna, dove Sonego in singolare dopo aver perso malamente dal canadese Galarneau ha compiuto l’impresa sconfiggendo il cileno Jarry dando un punto fondamentale alla nostra nazionale per la qualificazione ai quarti di finale di Malaga. L’azzurro ha bisogno di ritrovare gioco e colpi in un momento dove tutto sembra riuscire con difficoltà, il fisico dovrà rispondere presente e l’aiuto del servizio sarà fondamentale. Lorenzo dovrà prendere con le pinze l’impegno contro il giovane promettente australiano, che ha dimostrato di aver un livello di gioco veramente alto e caratteristiche che potrebbero mettere Sonego in difficoltà.

Philip Sekulic, giovane australiano classe 2003, sta iniziando ora a farsi conoscere nel tennis che conta. Il n.292 del mondo, che coincide con il suo best ranking, ha disputato appena due partite a livello ATP, con il saldo che recita una vittoria e una sconfitta, e quest’oggi farà la sua seconda apparizione nei tabelloni principali. Nella tournée asiatica Sekulic ha superato le qualificazioni a Chengdu, battendo al primo turno il portoghese Borges e successivamente trascinando al terzo set Lorenzo Musetti, in una partita durata quasi tre ore che ha visto prevalere l’azzurro per 7-6 6-7 6-0. Il classe 2003 è entrato nel tabellone principale di un Masters 1000 per la prima volta a Shanghai, superando agilmente il giapponese Uchida e il francese Weber nei due turni di qualificazione. L’australiano scenderà in campo senza la pressione dalla sua parte, e se sarà lasciato libero di picchiare da fondo può rivelarsi davvero insidioso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Sonego-Sekulic, match valido per il primo turno del Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro deve prendere con le pinze l’esordio contro il giovane nativo della “terra dei canguri” e disputare una partita seria e matura per evitare brutte figure (Galarneau insegna). L’incontro tra l’italiano e l’australiano aprirà le danze sullo Stadium Court nella giornata di giovedì 5 ottobre alle 6.30 italiane (12.30 locali). Buon divertimento e buon tennis a tutti!

