LIVE Nuoto, Coppa del Mondo Budapest 2023 in DIRETTA: Thomas Ceccon e Benedetta Pilato, è trionfo bis alla Duna Arena! L’azzurro secondo nella generale

19.06: SECONDO POSTO PER THOMAS CECCON NELLA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO! I vincitori sono Kaylee McKeown tra le donne e Qin tra gli uomini, argenti per Ceccon e Haughey, bronzi per Zhang Yufei e Sates

19.05: A breve verrà comunicata la classifica generale di Coppa del Mondo

19.02. Si chiude con altre due vittorie italiane la terza tappa di Coppa del Mondo. Sette successi per Ceccon, due per Pilato per un totale di nove successi azzurri, con altri due secondi posti per Ceccon e un terzo di Miressi a completare una edizione memorabile per i colori italiani. Benedetta Pilato ha vinto i 50 rana e Thomas Ceccon i 100 dorso

19.00: Che rimonta della olandese Steenbergen che domina la frazioine a stile libero e vince in 2’11″33, precedendo la statunitense Nielsen che si è spenta nelle ultime due frazioni 4e ha chiuso in 2’13″71 e l’ungherese Sebestyen, terza in 2’14″42

18.58: Ai 100 Nelson, Sebestyen, Steenbergen

18.55: Ultima gara della stagione di Coppa del Mondo! Sono i 200 misti donne. Queste le protagoniste della gara:

1 UROGI Timea Noemi CLB 25 JAN 2006 2:21.01

2 BERGMAN Hanna SWE 1 MAY 2001 2:17.80

3 CREVAR Anja SRB 24 MAY 2000 2:17.49

4 STEENBERGEN Marrit NED 11 JAN 2000 2:15.18

5 NELSON Beata USA 2 SEP 1998 2:16.94

6 SEBESTYEN Dalma HUN 23 JAN 1997 2:17.69

7 NYSTRAND Lisa SWE 15 MAY 2006 2:17.81

8 BARTA Bianka CLB 23 JUN 2009 2:21.32

18.52: Maximilian Giuliani! L’australiano vince la volata lunghissima con Danas Rapsys e si aggiudica i 200 stile libero con il tempo di 1’45″42, secondo posto per Rapsys con 1’45″72, terzo posto per lo statunitense Smith con 1’46″93

18.51: Ai 100 Rapsys, Giuliani, Smith

18.49: Penultima gara della Coppa del Mondo 2023, ultima in campo maschile, i 200 stile libero. Questi i protagonisti:

1 JULIAN Trenton USA 9 DEC 1998 1:49.29

2 MARKOS Dimitrios GRE 13 SEP 2001 1:48.70

3 SHORT Samuel AUS 17 SEP 2003 1:47.71

4 RAPSYS Danas LTU 21 MAY 1995 1:45.91

5 GIULIANI Maximillian AUS 3 JUL 2003 1:46.31

6 SMITH Kieran USA 20 MAY 2000 1:47.90

7 PONTI Noe SUI 1 JUN 2001 1:48.73

8 NEMETH Nandor HUN 19 NOV 1999 1:49.42

18.47: Che dominio di Siobhan Haughey che vince con un grande 52″24, vicinissimo al record di Coppa del Mondo. Seconda Sarah Sjoestroem con53″25, terza la campionessa europea di Steenbergen con 53″39

18.45: Ai 50 Haughey, Cate Campbell, B. Campbell

18.40: Tra poco sarà il momento dei 100 stile libero femminili con Sarah Sjoestroem e Haughey. Queste le protagoniste:

1 PADAR Nikolett HUN 30 MAR 2006 55.17

2 HAUGHEY Siobhan Bernadette HKG 31 OCT 1997 54.42

3 STEENBERGEN Marrit NED 11 JAN 2000 54.30

4 SJOESTROEM Sarah SWE 17 AUG 1993 53.96

5 CAMPBELL Bronte AUS 14 MAY 1994 54.26

6 CAMPBELL Cate AUS 20 MAY 1992 54.35

7 COLEMAN Michelle SWE 31 OCT 1993 54.73

8 AASTEDT Sofia SWE 13 NOV 2003 55.74

18.37: Tiene fino alla fine il cinese Qin che è calato nella seconda parte di gara ma è riuscito a migliorare il record di Coppa del Mondo con il tempo di 2’07″32, secondo posto per l’olandese Corbeau con 2’08″63, terzo posto per l’olandese Kamminga con 2’08″87. Nicolò Martinenghi chiude la sua gara al sesto posto con 2’12″16

18.35: Qin sotto allo split del record del mondo a metà gara, poi Corbeau e Kamminga

18.33: Ancora KItalia in vasca a Budapest con Nicolò Martinenghi al via nella finale dei 200 rana. Fari puntati sul cinese Qin che puòl fare l’en plein di vittorie. Questi i protagonisti:

1 MARTINENGHI Nicolo ITA 1 AUG 1999 2:14.67

2 FINK Nic USA 3 JUL 1993 2:12.65

3 DONG Zhihao CHN 31 MAR 2005 2:11.86

4 KAMMINGA Arno NED 22 OCT 1995 2:11.43

5 CORBEAU Caspar NED 3 APR 2001 2:11.44

6 QIN Haiyang CHN 17 MAY 1999 2:12.36

7 ROTHBAUER Christopher AUT 29 JAN 1998 2:13.69

8 ZABOJNIK Matej CZE 3 AUG 2000 2:14.70

18.31: Vittoria bis per Benedetta Pilato con il tempo di 30″04, seconda McSharry con il tempo di 30″41 e terzo posto per la bielorussa Zmushka con 30″53

18.30: BENEDETTAAAAAAAAAA PILATOOOOOOOOOO!!! Non una grande partenza per l’azzurra che deve inseguire nella prima parte di gara ma poi innesta le marce alte vincendo senza troppi problemi ma con un tempo peggiore rispetto a questa mattina, 30″04

18.27. Non c’è tempo per respirare! Benedetta Pilato in vasca a caccia del secondo successo in due giorni, stavolta nei 50 rana. Queste le protagoniste:

1 JACOBY Lydia USA 29 FEB 2004 31.28

2 HULKKO Ida FIN 12 DEC 1998 30.90

3 Mc SHARRY Mona IRL 21 AUG 2000 30.71

4 PILATO Benedetta ITA 18 JAN 2005 29.87

5 ZMUSHKA Alina NIA 5 JAN 1997 30.70

6 HANSSON Sophie SWE 2 AUG 1998 30.72

7 STRAUCH Jenna AUS 24 MAR 1997 30.99

8 SCHOUTEN Tes NED 31 DEC 2000 31.42

18.25: “Bellissimo gareggiare in Coppa del Mondo, bellissimo gareggiare con tanti amici e sono contento di avere ottenuto questi risultati” Queste le prime parole di Ceccon dopo la vittoria

18.24: L’azzurro Ceccon si impone in 52″58, secondo posto per il freco Christou con 53″77, terzo posto per il ceco Knedla con 53″78

18.23: THOMAAAAAAAAAS CECCOOOOOOOOOOOOOOOON!!! Trionfa in 52″58, un altro grande tempo a chiudere questa sua esperienza fantastica in Coppa del Mondo. Una vasca di andata guardinga, una vasca di ritorno perfetta ed è arrivata la settima vittoria e la corona nei 100 dorso, sempre vinti dall’azzurro

18.22: Ai 50 Ceccon, Chriustou, Knedla

18.19. CI SIAMO! Thomas Ceccon va a caccia della sua terza vittoria nei 100 dorso che sarebbe la sua settima nelle tre tappe di Coppa del Mondo. Questi i protagonisti della finale dei 100 dorso:

1 CHRISTOU Apostolos GRE 1 NOV 1996 55.44

2 LARKIN Mitchell AUS 9 JUL 1993 55.37

3 MITYUKOV Roman SUI 30 JUL 2000 54.97

4 MORGAN Oliver GBR 11 JUN 2003 54.46

5 CECCON Thomas ITA 27 JAN 2001 54.94

6 KOVACS Benedek Bendeguz HUN 18 MAY 1998 55.28

7 GRIGAITIS Erikas LTU 21 DEC 2002 55.40

8 KNEDLA Miroslav CZE 18 JUL 2005 55.44

18.16: Stavolta l’australiana Kylee McKeown si “accontenta” del record di Coppa del Mondo, dominando con il tempo di 2’04″81. Secondo gradino del podio per la bielorussia Shkurdai in 2’09″67, terzo posto per la canadese Masse con 2’09″77

18.15: Ai 100 McKeown, Shkurdai, Masse

18.12: E’ il momento della campionissima australiana Kaylee McKeown che saluta Budapest dove ha riscritto la storia del dorso con l’ultima sua gara, i 200 dorso. Queste le partenti:

1 BURIAN Katalin CLB 17 JAN 1995 2:14.69

2 WILM Ingrid CAN 8 JUN 1998 2:13.22

3 MASSE Kylie CAN 18 JAN 1996 2:11.71

4 McKEOWN Kaylee AUS 12 JUL 2001 2:10.64

5 SHKURDAI Anastasiya NIA 3 JAN 2003 2:11.36

6 SZABO-FELTOTHY Eszter HUN 4 JAN 2002 2:12.11

7 MOLNAR Dora HUN 29 JUN 2006 2:13.64

8 RUCK Taylor CAN 28 MAY 2000 2:14.81

18.09: La zampata di Michael Andrew! Lo statunitense pareva battuto a 10 metri dal traguardo ma è riuscito a bruciare tutti con un grande arrivo, chiudendo in 23″11. Secondo l’egiziano Sameh in 23″13, terzo il britannico Proud con 23″14

18.06: In vasca i protagonisti dei 50 farfalla, con Michael Andrew che cercherà di strappare il podio della generale a Ceccon, proprio con la gara in cui l’azzurro è campione del mondo. Al via:

1 VERHOEVEN Thomas NED 18 APR 1997 23.78

2 CARTER Dylan TTO 30 JAN 1996 23.55

3 COOPER Isaac AUS 7 JAN 2004 23.50

4 ANDREW Michael USA 18 APR 1999 23.35

5 ARMBRUSTER Ben AUS 10 MAY 2002 23.48

6 SAMEH Abdelrahman EGY 9 MAR 2000 23.53

7 SZABO Szebasztian HUN 11 MAR 1996 23.56

8 PROUD Benjamin GBR 21 SEP 1994 23.79

18.03: CHE TEMPO DI ZHANG YUFEI! Domina i 100 farfalla con 56″13 e conquista il terzo successo in questa gara! Secondo posto per la svedese Hansson con 57″61, terza la australiana Perkins con 58″01

18.02: Ai 50 Zhang, Nelson, Pudar

17.58: E’ il momento dei 100 farfalla donne che hanno nella cinese Zhang Yufei la grande favorita. Queste le protagoniste:

1 de WAARD Maaike NED 11 OCT 1996 59.54

2 NELSON Beata USA 2 SEP 1998 59.21

3 ZHANG Yufei CHN 19 APR 1998 58.43

4 PERKINS Alexandria AUS 27 JUL 2000 58.37

5 HANSSON Louise SWE 24 NOV 1996 58.40

6 PUDAR Lana BIH 19 JAN 2006 59.11

7 JUNEVIK Sara SWE 14 FEB 2000 59.45

8 UGRAI Panna CLB 18 OCT 2004 59.89

17.55: Dominio assoluto per l’australiana Lani Pallister che vince gli 800 stoile libero in 8’15″11 che è il nuovo record di Coppa del Mondo. Secondo posto per la neozelandese Fairweather con 8’22″30, terza la ungherese Kesely con 8’28″87

17.53: Ai 600 Pallister, Fairweather, Kesely, tutte staccate fra loro

17.51: A metà gara Pallister, Fairweather, Kesely

17.49. Ai 200 Pallister, Fairweather, Kesely

17.44: Tra poco il via della serie veloce degli 800 stile libero. Queste le protagoniste:

1 FLUCK Nora CLB 1 OCT 2005 8:39.00

2 MIHALYVARI-FARKAS Viktoria HUN 26 NOV 2003 8:33.06

3 KESELY Ajna HUN 10 SEP 2001 8:26.04

4 FAIRWEATHER Erika NZL 31 DEC 2003 8:18.00

5 PALLISTER Lani AUS 6 JUN 2002 8:19.16

6 DEANS Caitlin NZL 5 DEC 1999 8:32.87

7 JACKL Vivien HUN 17 OCT 2008 8:34.84

8 KAPAS Boglarka HUN 22 APR 1993 8:41.05

17.40: Matthew Sates mette il sigillo sulla sua grande Coppa del Mondo e ora è in pole position per vincerla. Fatica ma nel finale riesce ad avere la meglio con il tempo di di 4’15″68, secondo posto per l’ungherese Hollo con 4’16″09, terza piazza per l’australiano Bredndon Smith con 4’15″68. Grandi applausi dalla Duna Arena per David Verraszto che lascia l’attivotà

17.39: Ai 300 Sates, Hollo, Smith

17.38: A metà gara Sates, Hollo, Smith

17.35: Questi i protagonisti della serie veloce dei 400 misti maschili:

1 NAGY Richard SVK 9 MAR 1993 4:17.67

2 JANSEN Thomas NED 6 JUN 2001 4:16.00

3 HOLLO Balazs HUN 10 FEB 1999 4:12.77

4 SMITH Brendon AUS 4 JUL 2000 4:10.15

5 VERRASZTO David HUN 22 AUG 1988 4:12.58

6 ZOMBORI Gabor CLB 8 OCT 2002 4:14.10

7 SATES Matthew RSA 28 JUL 2003 4:16.61

8 GRIESHOP Sean USA 23 NOV 1998 4:17.86

17.34: Momento importante in apertura di serata. Nella serie veloce dei 400 misti maschili c’è al via David Verraszto che gareggia per l’ultima volta. Il campione ungherese, infatti, ha comunicato la sua intenzione di chiudere oggi, nella piscina di casa, a 35 anni, la sua carriera che lo ha visto tre volte salire sul gradino più alto del podio agli Europei e conquistare due argenti mondiali

17.32: Nella terza giornata in programma i 400 misti uomini, gli 800 stile libero donne, i 100 farfalla donne, i 50 farfalla uomini, i 200 dorso donne, i 100 dorso uomini, i 150 rana donne, i 200 rana uomini, i 100 stile libero donne, i 200 stile libero uomini e i 200 misti donne.

17.30: Fuori di poco dalla finale gli altre due azzurri in gara questa mattina, Alessandro Miressi, decimo nei 100 dorso e Manuel Frigo 12mo nei 200 stile libero

17.27: Per la seconda settimana consecutiva Nicolò Martinenghi è riuscito a centrare la finale dei 200 rana, con un pizzico di rabbia in corpo per la squalifica di ieri nei 50. Il varesino, inserito nella prima batteria degli atleti più veloci, ha chiuso la sua prova in 2’14”67 ed è settimo. Miglior tempo per l’olandese Kamminga con 2’’11”43, mentre Qin nell’ultima batteria dopo 150 metri velocissimi ha tirato i remi in barca chiudendo quarto.

17.24: Thomas Ceccon non ha avuto bisogno di strafare per strappare un’ottima corsia questo pomeriggio nella finale dei 100 dorso che potrebbe regalargli l’ennesima vittoria (sarebbe la settima in tre settimane) ma soprattutto il podio nella generale di Coppa del Mondo (sarebbe la prima volta per un italiano). L’azzurro ha fermato il cronometro a 54”94 ed è secondo alle spalle del britannico Oliver Morgan che fa segnare 54”46

17.21: Tra le rivali McSharry, Strauch e Jacoby sembrano non poter impensierire la nuotatrice di Taranto.

17.18: Benedetta Pilato continua a volare alla Duna Arena: nelle batterie dei 50 dorso l’azzurra scende sotto i 30”, ferma il cronometro a 29”87, a meno di sei decimi dal suo record italiano, che è stato per due anni record del mondo, fatto segnare nel 2021 proprio in questa vasca, e rifila quasi un secondo a tutte le rivali

17.15: Fari puntati su Thomas Ceccon sarà ancora al via con ambizioni di podio podio nella classifica generale (sei vittorie e due seconde piazze per lui nelle otto gare fin qui disputate).

