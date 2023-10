LIVE Giro di Lombardia 2023 in DIRETTA: parata di stelle con Roglic, Evenepoel e Pogacar!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro di Lombardia 2023: la classica delle foglie morte è l’ultima Monumento della stagione e offrirà uno spettacolo straordinario con un parterre di corridori straordinari al via e un percorso come al solito durissimo.

Si parte da Como per arrivare a Bergamo: le due città ogni anno si alternano per l’arrivo del Lombardia. 238 chilometri con 4500 metri di dislivello. Nella prima parte la principale asperità sarà la classica salita della Madonna del Ghisallo (8,8 km al 3,9%), la Madonna definita protettrice dei ciclisti. La corsa si dirigerà verso il bergamasco e comincerà una fase della corsa senza alcun respiro: Roncola (7,5 km al 7,3%), Berbenno (6,9 km al 5%), Passo della Crocetta (111,6 km al 5,8%), Zambla Alta (9,8 km al 3,3%) per chiudere con il Passo di Ganda (9,3 km al 7,1%). Infine ci sarà lo strappo per entrare a Bergamo alta tutto in lastricato: ci sarà tanto terreno per fare la differenza.

Sono tanti i corridori che possono puntare alla vittoria, a cominciare da Tadej Pogacar che ha vinto le ultime due edizioni di questa corsa, sia con arrivo a Bergamo che con arrivo a Como. Non è mai salito sul podio invece il suo connazionale Primoz Roglic che vuole lasciare con un sorriso la Jumbo-Visma prima di trasferirsi alla Bora-Hansgrohe nella prossima stagione. Ci sarà anche Remco Evenepoel che nel 2020 fu protagonista di una caduta scioccante da un ponte sulla discesa dalla Colma di Sormano che gli causò la frattura del bacino. In palla è apparso essere anche Richard Carapaz che si è messo in luce alla Tre Valli Varesine, ma attenzione anche a Adam Yates. Le speranze italiane principali sono riposte in Davide Formolo e in Andrea Bagioli, vincitori rispettivamente della Coppa Agostoni e del Gran Piemonte. Ci sarà anche Fausto Masnada che conquistò la piazza d’onore proprio dietro a Pogacar due anni fa.

