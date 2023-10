Tadej Pogacar vince il Lombardia: “Ho resistito ai crampi nel finale, in salita non ero superiore agli altri”

Tadej Pogacar l’ha fatto di nuovo: per la terza volta di fila lo sloveno vince il Giro di Lombardia. Non aveva la condizione per attaccare in salita e allora il fuoriclasse della UAE Team Emirates è partito sulla discesa del Passo Ganda, staccando tutti e arrivando in solitaria sul traguardo di Bergamo.

Questo il commento del campione di Komenda: “E’ una vittoria davvero splendida dopo una seconda parte di stagione non semplice per me: splendido chiudere questo 2023 in questa maniera. Devo ringraziare tutta la mia squadra, specialmente Sjoerd Bax che si è rotto il femore in una caduta all’inizio della corsa e quindi non ha potuto proseguire. Spero stia bene e dedico questa vittoria proprio alla mia squadra che mi ha dato una mano oggi”.

Sul tentativo di attacco in salita: “In salita mi sentivo bene e avevo buone sensazioni, ma non ero superiore agli altri perché il livello oggi era veramente molto elevato e il percorso era veramente duro, con tutte salite toste. Ho provato ad attaccare in salita, ma Aleksandr Vlasov ha risposto alla grande, forse era uno dei più forti oggi in salita”.

“In discesa ho preso un piccolo vantaggio e ho spinto a tutta per mantenerlo fino alla fine: avevo 30 secondi e sono riuscito a mantenerli fino alla fine rischiando in una discesa tecnica. Nel finale ho sentito un po’ i crampi, mi giravo per vedere dove erano gli altri, poi ho stretto i denti e sono andato a tutta fino in fondo. E’ veramente un sogno essere arrivato da solo, specialmente su questo traguardo: sono veramente contento“.

Foto: Lapresse