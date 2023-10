Calcio femminile, Andrea Soncin: “Vogliamo fare punti contro la Spagna”

Domani allo Stadio “Arechi” di Salerno (ore 17.45 e diretta tv su Rai 2 HD) riprende il cammino della Nazionale italiana di calcio femminile in Nations League. Le azzurre, dopo aver vinto il match d’esordio in Svizzera contro le rossocrociate e perso a Castel di Sangro contro la Svezia, sono chiamate a un altro impegno molto complicato contro le campionesse del mondo in carica della Spagna. Un match che precede poi la trasferta in Svezia, per l’esattezza a Malmö del 31 ottobre contro le scandinave.

Il CT Andrea Soncin si aspetta dalle sue ragazze una prestazione sulla falsariga di quanto visto nelle prime due apparizioni, ovvero una squadra quadrata, in grado di palleggiare e di creare problemi con la costruzione propositivo del gioco, per compensare il deficit fisico.

“Ci attende un match prestigioso e le ragazze devono essere orgogliose di poterlo giocare. Rispettiamo la forza delle nostre avversarie, ma siamo convinti che scendendo in campo con umiltà possiamo fare male anche alla Spagna. C’è ancora amarezza per sconfitta con la Svezia, ma quei 90 minuti ci hanno dato grande consapevolezza. Domani vogliamo andare a prenderci dei punti“, ha dichiarato Soncin in conferenza stampa.

“Bisogna mettere in preventivo che non si potrà avere il controllo totale di ogni situazione, ma ce ne saranno tante in cui potremo imporci. Dovremo giocare con compattezza e con le distanze giuste per uscire dal loro pressing costante. In alcune fasi concederemo il possesso palla, in altre cercheremo la riconquista più alta. Abbiamo le armi per fare una grande partita“, ha aggiunto il tecnico nostrano.

Foto: LiveMedia/Cinzia Camela