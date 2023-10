L’analisi di Puppo su Sinner-Shelton: “Sfida che genera appeal. Ci sarà un tema decisivo”

Definito il quadro degli ottavi di finale nel Masters1000 di Shanghai (Cina) e a tenere alto il vessillo italico sarà Jannik Sinner. L’altoatesino (n.4 del mondo) sarà impegnato contro l’americano Ben Shelton e la sfida intriga molto perché i due mai si sono incrociati, neanche in allenamento, e sono due rappresentanti eccellenti della nuova generazione tennistica.

Una partita presentata nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, condotta da Dario Puppo sul canale Youtube di OA Sport. Il telecronista di Eurosport si è focalizzato in primis sulla curiosità dell’incastro tra i due, essendo Sinner e Shelton dotati di un tennis diverso.

“Sarà interessante capire che partita verrà fuori anche perché non ci sono precedenti. L’americano è un giocatore molto esplosivo, mentre Jannik esegue i suoi colpi in maniera più fluida. Tuttavia, lo scontro sarà intrigante perché entrambi sanno far viaggiare la palla da fondo come pochi. E’ un bene per il tennis che questi incroci siano sempre più frequenti anche per generare più appeal“, le parole di Puppo.

“Sinner potrebbe avere un vantaggio in termini di continuità e di esperienza, ma Shelton sta crescendo anche da questo punto di vista. Lui viene dal tipico percorso americano, allargando le proprie vedute anche ad altri sport come il football americano e legandosi ad atleti di altre discipline dell’università che frequenta. Jannik, anche lui, viene da un ambiente sportivo, ma ha qualità soprattutto mentali eccezionali, mentre sul fisico sta lavorando per il completamento“, ha aggiunto Puppo.

“Penso comunque che Shelton potrebbe essere un avversario ostico per Sinner anche perché la confidenza dell’americano sta aumentando e sul cemento sa esprimere il proprio miglior tennis. Da capire anche la forma di Jannik e se sarà in grado di salire di livello rispetto al match contro Baez. Indubbiamente, la sfida tra il servizio dell’americano e la risposta dell’altoatesino sarà il tema“, ha chiarito il collega di Eurosport.

Pensando al possibile incrocio nei quarti, c’è la partita tra Korda e Cerundolo aperta a qualsiasi risultato. “Lo statunitense gioca benissimo e la sua evoluzione è stata frenata dagli infortuni, ma l’argentino è uno bello tosto. Se Jannik dovesse battere Shelton, potrebbe incrociare il sudamericano, magari per la rivincita dopo quanto è accaduto a Roma quest’anno. Queste sfide credo siano di grande interesse e, in ogni caso, difficile fare delle previsioni“.

Foto: LaPresse