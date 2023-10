Volley femminile, Egonu devastante: Milano vince 3-1 a Trento l’anticipo della seconda giornata di A1

Paola Egonu inizia ad ingranare e firma con ben 29 punti la vittoria 3-1 dell’Allianz Milano sul campo dell’Itas Trentino. Milano quasi perfetta nei tre set vinti ma distratta nel terzo set quando Trento ha alzato il ritmo in battuta e in attacco, allungando il match e dimostrando di possedere le qualità per giocarsi la salvezza nella massima serie.

L’avvio di partita delle milanesi è travolgente. Egonu e Daalderop fanno la voce grossa e per la formazione di casa c’è poco da fare. la squadra lombarda scatta avanti 14-9 e aumenta progressivamente il vantaggio fino al 18-12. Nel finale ci provano Zago e Michieletto a rendere meno pesante la sconfitta e Milano chiude con una fast di Cazaute con il punteggio di 25-17.

Il secondo parziale è in pratica la fotocopia del primo con Milano che prende subito un buon vantaggio, si porta nuovamente sul 14-9, non ha particolari problemi a tenere a distanza di sicurezza le rivali fino al 21-14, poi si concede qualche pausa soprattutto in ricezione e Trento ne approfitta per accorciare le distanze con le ospiti che vincono 25-19 grazie all’attacco di Daalderop.

Cambia la musica nel terzo set: Trento vola sul 6-3 approfittando di un attimo di relax delle milanesi che non mollano e pareggiano a quota 12. Le trentine giocano bene e restano avanti fino al 15-14. Milano con Egonu sembra poter spiccare il volo quando si porta avanti 16-18 ma la Itas torna sotto, opera il sorpasso, piazza l’ace per il 22-20 e non perde più un cambio palla vincendo 25-23 con l’errore al servizio di Egonu.

Sulle ali dell’entusiasmo Trento parte forte anche nel quarto set e si porta avanti 9-7, ma la reazione dell’Allianz non si fa attendere e le milanesi ribaltano la situazione con un break di 6-0 (13-9). Le lombarde non si fermano più, volano sul 20-13 e controllano senza troppi problemi nel finale, vincendo 25-18. Per Egonu 29 punti, unica giocatrice di Milano in doppia cifra (Daalderop 9), per Trento bene Shcherban e Dehoog con 9 punti a testa e Mason con 8.

Photo LiveMedia/Valerio Origo