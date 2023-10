La classifica del girone dell’Italia, Qualificazioni Europei 2024: gli azzurri possono agganciare l’Inghilterra a Wembley

L’Italia di Luciano Spalletti vince e convince contro Malta. Un buon 4-0 al San Nicola di Bari, con gli azzurri che salgono a 10 punti nel girone C delle qualificazioni agli Europei 2024 che saranno di scena in Germania. Andiamo a vedere insieme la classifica del raggruppamento dopo la settima giornata.

A guidare le operazioni c’è l’Inghilterra: per lei 13 punti nelle prime cinque partite, con quattro vittorie ed un pareggio contro la Macedonia del Nord. Alle sue spalle appunto Italia e Ucraina a quota 10, con gli azzurri che sono però avanti in virtù della partita in meno disputata, cinque contro sei. La Macedonia del Nord è ferma a sette punti in sei partite, ma è apparentemente tagliata fuori per i due match da disputare con Italia ed Inghilterra nella tornata di novembre, a chiudere il raggruppamento è invece Malta, ultima con zero punti.

L’Italia deve ancora mettere al sicuro la qualificazione, ma con gli ultimi due successi può addirittura pensare anche al primo posto in classifica. Tutto dipenderà proprio dallo scontro diretto di Londra contro l’Inghilterra di martedì 17 ottobre: in caso di successo con più di un gol di scarto, la squadra di Spalletti potrebbe mischiare ulteriormente le carte per la qualificazione agli Europei.

Ipotizzando infatti un successo per 2-0 degli azzurri e la più che probabile vittoria dell’Ucraina su Malta, le tre squadre sarebbero appaiate a 13 punti in classifica: gli inglesi rimarrebbero in vetta alla classifica per il maggior numero di punti negli scontri diretti, 7, contro i 6 degli azzurri e l’unico degli ucraini, ma l’Italia avrebbe lo scontro diretto a favore con i britannici e arriverebbe avanti in caso di arrivo a pari punti in due.

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, LA CLASSIFICA DEL GIRONE C

(tra parentesi le partite giocate)

Inghilterra 13 (5)

Italia 10 (5)

Ucraina 10 (6)

Macedonia 7 (6)

Malta 0 (6)

Foto: LaPresse