Karate, Mondiali 2023: l’Italia vince un bronzo nel parakarate con Federica Yakymashko e conquista un’altra finale iridata

I Mondiali 2023 di karate, che si stanno tenendo a Budapest, hanno ufficialmente mandato in archivio la loro fase dedicata ai match eliminatori. Sabato e domenica si fa sul serio, con incontri che porteranno medaglie al collo dei vari atleti e riconoscimenti per le nazioni e i movimenti internazionali. Ecco come sono andate le cose per i colori italiani in questo venerdì 27 ottobre.

Parakarate

L’Italia conquista un bronzo grazie a Federica Yakymashko, nella categoria Intellectually Impaired K21, abile ad avere la meglio sull’ungherese Dora Paulovics con lo score di 39.9 a 38.2; mentre Benedetta Belotti, nella categoria Blind/Visually Impaired, e Daniele Alfonsi, nella categoria Intellectually Impaired K22, si sono fermati ai piedi del podio non riuscendo a trovare lo spunto decisivo per ottenere una medaglia iridata.

Karate seniores

La squadra maschile di kumite, campione in carica, non è riuscita ad accedere alla finalissima, ma potrà comunque giocarsi un bronzo. La squadra femminile invece non ce l’ha fatta: le azzurre sono state eliminate anzitempo senza possibilità di ripescaggio.

Ecco i finalisti italiani di domani, sabato 28 ottobre:

Per l’oro:

Erminia Perfetto – 50 kg kumite – senior

Mattia Allesina – kata – parakarate

Per il bronzo:

Angelo Crescenzo – 60 kg kumite – senior

Clio Ferracuti – +68 kg kumite – senior

Terryana D’Onofrio – kata – senior

Mattia Busato – kata – senior

Foto: FIJLKAM