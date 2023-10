Juventus-Verona, su che canale vederla stasera? Sky o DAZN: calendario, programma, orario, streaming

Il sabato di serie A sarà caratterizzato da tre anticipi, che seguono il match tra Genoa e Salernitana di venerdì sera. Il piatto forte della serata sarà quello proposto da Juventus e Verona all’Allianz Stadium di Torino.

I bianconeri si stanno proponendo come una vera e propria minaccia per il titolo. Galvanizzati dal successo della scorsa settimana contro il Milan, la squadra di Allegri vuole provare a mettere pressione ai rossoneri e all’Inter, con le meneghine impegnate in due match complicati con Napoli e Roma.

Scaligeri che invece, dopo l’ottimo inizio di stagione con due vittorie nei primi due match, si sono smarriti, conquistando solo due punti nelle sette partite seguenti. La panchina di Baroni potrebbe traballare in caso di ulteriore risultato negativo: la zona retrocessione è distante solo due lunghezze e l’Empoli sembra aver cambiato marcia.

Il match tra Juventus e Verona della 10a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport, sarà disponibile su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), e Sky Sport 251; per cui anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO DECIMA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 28 ottobre

Ore 20.45 Juventus-Hellas Verona – diretta su DAZN e Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251

PROGRAMMA DECIMA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 51

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

