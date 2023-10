Judo, i convocati dell’Italia per gli Europei 2023. Tre forfait importanti

Sarà l’Arena Sud de France di Montpellier la cornice degli Europei di Judo, che si disputeranno dal 3 al 5 novembre. Per il grande appuntamento continentale, che mette in palio punti importanti per il ranking di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, la squadra azzurra sarà composta da diciassette atleti.

In campo maschile sono stati convocati: Angelo Pantano e Andrea Carlino (-60 kg), Fabio Basile e Matteo Piras (-66 kg), Giovanni Esposito e Manuel Lombardo (-73 kg), Antonio Esposito (-81 kg) e Christian Parlati (-90 kg).

Tra le donne, invece, sono state queste le convocazioni: Assunta Scutto e Francesca Milani (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Flavia Favorini e Savita Russo (-63 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Alice Bellandi (-78 kg) e Asya Tavano (+78 kg).

Una squadra azzurra, però, che dovrà tenere conto anche di tre assenze importanti, come quelle di Elios Manzi, Gennaro Pirelli e Martina Esposito, che devono saltare gli Europei per infortunio. Grandi aspettative al femminile dove Assunta Scutto ed Alice Bellandi occupano il primo posto nel ranking di qualificazione olimpica nelle loro categorie e sono reduci dalla vittoria, come anche Odette Giuffrida (anche su di lei fari puntati) nel torneo Grand Slam di Abu Dhabi

Le parole del capoallenatore della squadra femminile Francesco Bruyere: “È un Europeo particolare e atipico. In teoria avrebbe dovuto assegnare punteggio olimpico al 50%, essendosi dovuto disputare nel primo semestre del 2023. Alla fine è stato deciso di cambiare il regolamento in corsa e di assegnare i punti al 100%, inserendo la rassegna comunque nel primo periodo di qualificazione”.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI JUDO 2023

UOMINI

Angelo Pantano (-60kg)

Andrea Carlino (-60 kg)

Fabio Basile (-66 kg)

Matteo Piras (-66 kg)

Giovanni Esposito (-73 kg)

Manuel Lombardo (-73 kg)

Antonio Esposito (-81 kg)

Christian Parlati (-90 kg)

DONNE

Assunta Scutto (-48 kg)

Francesca Milani (-48 kg)

Odette Giuffrida (-52 kg)

Veronica Toniolo (-57 kg)

Flavia Favorini (-63 kg)

Savita Russo (-63 kg)

Irene Pedrotti (-70 kg)

Alice Bellandi (-78 kg)

Asya Tavano (+78 kg)

PROGRAMMA EUROPEI 2023 ED AZZURRI IN GARA

VENERDI’ 3 NOVEMBRE

-48 kg (Scutto e Milani)

-52 kg (Giuffrida)

-57 kg (Toniolo)

-60 kg (Pantano e Carlino)

-66 kg (con Basile e Piras)

SABATO 4 NOVEMBRE

-63 kg (Favorini e Russo)

-70 kg (Pedrotti)

-73 kg (G. Esposito e Lombardo)

-81 kg (A. Esposito)

DOMENICA 5 NOVEMBRE

-78 kg (Bellandi)

+78 kg (Tavano)

-90 kg (Parlati)

FOTO: IJF