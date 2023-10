Inter-Salisburgo, Champions League: quando si gioca, data, programma, orario, tv, streaming

Messa in archivio la nona giornata della Serie A, è già tempo di pensare alle coppe europee. Nel corso della prossima settimana, infatti, tornerà in scena la Champions League 2023-2024 con gli incontri valevoli per il terzo turno della fase a gironi.

L’Inter per l’occasione attende il Red Bull Salisburgo nel match che si giocherà martedì 24 ottobre alle ore 18.45 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. La massima competizione continentale per club entra sempre più nel vivo e ogni punto o vittoria vale doppio.

La situazione nel Gruppo D vede al comando proprio i nerazzurri allenati da mister Simone Inzaghi con 4 punti, a braccetto con la Real Sociedad, mentre il Red Bull Salisburgo è terzo a quota 3, con il Benfica fanalino di coda del girone ancora fermo a quota zero punti.

Il match tra Inter e Salisburgo, valevole per il terzo turno dei gironi di Champions League sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta della partita.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Martedì 24 ottobre

Ore 18.45 Inter – Red Bull Salisburgo – Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA INTER-SALISBURGO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

Foto: LaPresse