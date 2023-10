Inghilterra-Italia, quando la prossima partita? Programma, orario, tv, streaming

Dopo il successo con Malta, l’Italia di Luciano Spalletti arriva ad uno snodo potenzialmente cruciale per le qualificazioni ai prossimi Europei di calcio che si svolgeranno in Germania. Si vola a Londra per affrontare l’Inghilterra, in vetta con 13 punti collezionati in cinque partite.

Grazie alla vittoria di ieri, gli azzurri sono saliti a 10 punti in 5 partite e si preparano al tour de force che li vedrà protagonisti anche a novembre, con i due scontri diretti da disputare con Macedonia del Nord ed Ucraina a novembre. Per questo sarà necessario fare risultato, anche un pareggio, in Terra d’Albione per non mettere Barella e compagni spalle al muro nella prossima sosta.

La formazione di Gareth Southgate è scesa in campo venerdì sera per un’amichevole contro l’Australia, con il commissario tecnico che ha scelto di far riposare molti dei suoi pezzi grossi: Phil Foden e Marcus Rashford sono entrati dalla panchina, mentre Harry Kane e Jude Bellingham non hanno nemmeno messo piede in campo. Alla fine è bastato il gol di Ollie Watkins al 57′ per mettere ko gli aussies.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Inghilterra-Italia, match valido per le Qualificazioni agli Europei del 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play. Non mancherà, ovviamente, la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO INGHILTERRA-ITALIA

Martedì 17 ottobre

Ore 20.45 Inghilterra-Italia – Diretta tv su Rai Uno. Diretta streaming su Rai Play. Diretta live testuale su OA Sport

PROGRAMMA INGHILTERRA-ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Uno

Rai Uno Diretta streaming: Rai Play

Rai Play Diretta live testuale: OA Sport

