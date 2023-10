Il Napoli espugna Verona e torna al successo in Serie A: doppietta di Kvaratskhelia e aggancio alla Juventus

Il Napoli ha sconfitto il Verona per 3-1 nell’anticipo della nona giornata di Serie A. I Campioni d’Italia si sono imposti allo Stadio Bentegodi, riscattando la sconfitta rimediata tredici giorni fa contro la Fiorentina prima della sosta per le Nazionali. I partenopei hanno così agganciato Juventus e Fiorentina al terzo posto, ma con una partita in più rispetto ai bianconeri e ai viola attesi rispettivamente dal Milan e dall’Empoli.

Gli uomini di Garcia hanno così ottenuto la quinta vittoria stagionale in campionato e rimangono in corsa per gli obiettivi nobili quando ci avviciniamo a metà del girone d’andata. Seconda sconfitta consecutiva e quinta stagionale per il Verona, che resta al quintultimo posto con quattro lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione: gli scaligeri hanno conquistato soltanto due punti nelle ultime sei partite disputate e sono in grande difficoltà.

Il Napoli si è schierato con il 4-3-3: Meret tra i pali; Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Natan e Rrahmani i centrali di difesa; Zielinski e Cajuste gli esterni di centrocampo, Lobotka al centro e il tridente offensivo composto da Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. Il Verona ha risposto con il 3-4-2-1: Montipò protetto da Magnani, Dawidowicz e Amione; Faraoni, Hongla, Serdar e Doig a centrocampo; Ngonge e Folorunsho dietro all’unica punta Djuric.

Il Napoli si è reso pericoloso in un paio di occasioni con Raspadori e Mario nella parte iniziale del primo tempo, giganteggiando per intensità di gioco e soppiantando i padroni di casa. I Campioni d’Italia sono passati in vantaggio al 27′: scambi corti sulla sinistra tra Mario Rui, Zielinski e Raspadori, il quale ha crossato sul secondo palo, dove Politano è stato chirurgico con il piatto sinistro. Un minuto più tardi Cajuste ha avuto la chance per il raddoppio, calciando però addosso a Montipò.

Gli azzurri continuano a spingere e al 43′ trovano il meritato raddoppio: ripartenza degli ospiti, Politano ha spazio sulla destra e serve Kvaratskhelia dall’altra parte del campo, il georgiano finta con il destro e colpisce il pallone con uno splendido mancino verso il primo palo.

Il Napoli continua a premere in avvio di ripresa e al 55′ chiude i conti: altra apertura di campo perfetta da parte di Politano sempre per Kvaratshkhelia, il gorgiano rientra sulla destra e insacca con un piatto preciso indirizzato verso il secondo palo, trovando la personale doppietta. Il Verona trova una reazione accorciando le distanze al 60′ con Lazovic, poi Meret si è prodigato in un paio di ottimi interventi su Bonazzoli e Lazovic tra 73′ e 76′, salvando il risultato.

Foto: Lapresse