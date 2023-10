Hockey su ghiaccio, Adam Johnson scompare tragicamente: un pattino gli ha reciso la gola in NHL

Tragedia nel mondo dell’hockey su ghiaccio. Il 29enne Adam Johnson non ce l’ha fatta a sopravvivere, dopo un brutale incidente di gioco durante il match valido per la British Ice Hockey Cup tra i Nottingham Panthers e gli Sheffield Steelers.

In seguito a un apparentemente normale scontro di gioco al 15′ del secondo tempo, il pattino di un avversario ha reciso la gola dell’ex giocatore NHL (ha giocato per i Pittsburgh Penguins), che è stato portato immediatamente in ospedale in fin di vita, ma che è poi deceduto nelle prime ore di domenica.

Ovviamente la partita è stata subito interrotta (e in seguito si è deciso di rinviare tutte le partite che erano precedentemente in programma per questo weekend) e gli 8.000 spettatori presenti sono stati fatti uscire dal palazzetto di Sheffield. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, alcuni tifosi sono svenuti dopo quanto visto in campo.

“I Nottingham Panthers sono davvero devastati nell’annunciare che Adam Johnson è tragicamente scomparso a seguito di un brutale incidente avvenuto ieri sera durante la partita dello Sheffield”, questo il commento dei The Nottingham Panthers su X. Qui di seguito il comunicato completo.