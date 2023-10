Hockey ghiaccio: Vipiteno espugna Cortina nel sunday night match dell’Alps League

La domenica sera della stagione regolare dell’Alps Hockey League 2023-2024 ha mandato agli archivi un importante confronto tutto italiano: quello fra Cortina e Vipiteno. Ecco come sono andate le cose. A vincere sono stati gli ospiti, capaci di spuntarla per 2-4.

Primo periodo a senso unico: Vipiteno in gol prima con Planatscher e poi con Hasler, per il momentaneo 0-2. Secondo periodo che invece è vissuto su un botta e risposta: riapertura temporanea di Colli e rete dell’1-3 di Capannelli. Capannelli che poi si scatena, in apertura di terza frazione, chiudendo la partita con la griffe dell’1-4.

Nel finale c’è giusto il tempo per Lacedelli di sistemare le cose sul 2-4. L’Alps Hockey League ora si prende una pausa di qualche giorno. Le squadre partecipanti al torneo infatti torneranno in campo a partire da giovedì 12 ottobre.

Foto: Carola Semino