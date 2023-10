Hockey ghiaccio, Bolzano torna a vincere in ICE League dominando in casa contro Vienna

Vittoria scacciacrisi per Bolzano? Gli altoatesini, infatti, reduci da un filotto di tre sconfitte consecutive e un avvio di stagione davvero complicato, piegano i Vienna Capitals in casa e tornano al successo nella serata di ICE Hockey League 2023-2024.

Dopo una prima frazione conclusa a reti bianche, i Foxes riescono a sbloccare il punteggio al minuto 33:10 con la rete di Mantenuto su assist di Gazley. Prima di arrivare al secondo riposo arriva anche il raddoppio con Miceli su assist di Ford per il 2-0 che chiude il secondo tempo.

Nel terzo periodo arriva subito il 3-0 dei biancorossi a firma di Lessio che va a chiudere i conti ed a consegnare 3 punti preziosi per i Foxes. Nel finale c’è tempo anche per la rete del 4-0 di Thomas al minuto 53:29 su assist di Teves e il 4-1 degli austriaci proprio in extremis con Piff a 55 secondi dalla conclusione.

Con questo successo Bolzano lascia l’ultimo posto in classifica e sale in 12a posizione con 6 punti a una sola lunghezza da Asiago ed a +3 sui Graz99ers che diventano il fanalino di coda.

Credit: Vanna Antonello